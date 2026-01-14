Unde va juca Horațiu Moldovan: s-a înțeles cu noua echipă!

ADVERTISEMENT

Portarul român Horațiu Moldovan este foarte aproape de plecarea din campionatul Spaniei. Goalkeeperul nu a reușit să se impună la Real Oviedo, gruparea la care a fost împrumutat de Atlético Madrid, iar presa din Portugalia anunță că s-a înțeles cu Arouca.

Horațiu Moldovan pleacă de la Real Oviedo. O nouă șansă pentru român

Horațiu Moldovan spera să fie titular la Real Oviedo, echipă nou-promovată în La Liga, însă împrumutul de la Atlético Madrid s-a dovedit a fi un mare eșec. Nu a reușit să se impună între buturi și se pare că va schimba din nou echipa, în încercarea de a prinde minute pe teren.

La Atlético lucrurile sunt destul de clare. , unul dintre cei mai buni portari ai planetei, iar clubul îl va trimite din nou sub formă de împrumut, însă de această dată în Portugalia, după cum anunță presa lusitană.

Horațiu Moldovan merge la Arouca! Presa din Portugalia a făcut anunțul

Jurnaliștii de la anunță că Atlético Madrid îl va ceda pe Horațiu Moldovan sub formă de împrumut la echipa din prima ligă a Portugaliei, Arouca. Contractul va fi unul pe șase luni, până la încheierea sezonului, însă în înțelegere va fi trecută și o clauză de cumpărare definitivă.

Astfel, Horațiu Moldovan își va încerca norocul și în Portugalia, după . Portarul român speră să se impună ca titular la Arouca pentru a reintra în circuitul naționalei de seniori. Goalkeeperul nu a mai intrat în calculele lui Mircea Lucescu la meciurile din ultima perioadă.

Horațiu Moldovan are o cotă de piață, conform site-urilor de specialitate, de două milioane de euro. Acesta a adunat până în prezent 16 meciuri la naționala de seniori a României și speră să prindă lotul și pentru barajul cu Turcia din luna martie a acestui an.