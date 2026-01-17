Unde va juca Olimpiu Moruțan la Rapid. Probleme pentru Costel Gâlcă: „Le dai șah lui Christensen și Dobre”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marian Aliuță și Vivi Răchită au dezbătut transferul iernii în fotbalul românesc, reprezentat de aducerea lui Olimpiu Moruțan de către Rapid, mutare anunțată de FANATIK în cursul zilei de vineri.

Ce soluții ar avea Costel Gâlcă pentru integrarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Răchită s-a întrebat unde ar putea să intre , în condițiile în care pare că el dă cel mai bun randament al său în flancul drept al atacului, iar acolo evoluează în prezent nimeni altul decât căpitanul Alex Dobre. Iar răspunsul a fost oferit tot de către el. Astfel, în viziunea sa, ar putea fi utilizat de Gâlcă în spatele atacantului, într-un sistem de tip 4-2-3-1:

„Dar unde joacă Moruțan? Că trebuie să joace în locul lui Dobre, joacă acolo în dreapta. Să joace în locul lui Christensen? Gâlcă joacă 4-2-3-1, ăsta e sistemul lui Gâlcă, 4-2-3-1. Cu doi mijlocași defensivi, Christensen acolo, Dobre, Petrila și un atacant? Unde joacă (n.r. Moruțan)?

Trebuie să joace în dreapta în locul lui Dobre, care Dobre e căpitanul echipei și golgheterul Rapidului. Pe Petrila nu poți să-l scoți și oricum nu joacă Moruțan în stânga. Doar în spatele vârfului”.

Și în opinia lui Marian Aliuță, varianta ideală ar fi ca mijlocaș ofensiv în 4-2-3-1

De asemenea, această variantă a fost îmbrățișată și de Marian Aliuță, cel care a punctat cu această ocazie următoarele aspecte:

„Mie personal îmi place Moruțan. Și FCSB a avea nevoie de un jucător… Nu știu unde îi vor face loc, poate îl vor pune în spatele vârfului. Dobre va juca, cu siguranță. Este căpitanul echipei. Lui îi place în dreapta (n.r. lui Moruțan), dar e un jucător cu calitate, adică nu poți să spui că doar acolo poate juca. Pe Christensen nu poți să îl pui sus, acolo unde joacă, joacă foarte bine. Eu zic că acolo îl va pune, playmaker.

La FCSB unde ar fi jucat? Eu zic că în dreapta. Din punctul meu de vedere este mult peste Miculescu, e fotbalist. Are calitate, are ultimă pasă, scoate om din joc. E genul ăla de fotbalist care e plăcut ochiului. Are realizări, pentru fotbalul românesc este un câștig dacă îl ia Rapidul”.

