Sport

Unde va juca singurul fotbalist, din istoria fotbalului românesc, care a fost transferat din Andorra

Un fotbalist care a impresionat contra fostei campioane FCSB a fost transferat în SuperLiga României, dar preconizata lovitură nu a avut efectul scontat
Catalin Oprea
31.07.2026 | 07:45
Unde va juca singurul fotbalist din istoria fotbalului romanesc care a fost transferat din Andorra
EXCLUSIV FANATIK
Rafinha a impresionat vara trecută în meciurile cu FCSB FOTO sportpictures
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Petrolul  a crezut că va da lovitura atunci când l-a transferat pe spaniolul Rafael Baldres Hermann, care în vara trecută a semnat un contract pe două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an, cu gruparea ploieșteană.

Rafinha a plecat de la Petrolul și s-a întors în Andorra

Atacantul în vârstă de 27 de ani venea de la campioana Andorrei, Inter Club d`Escaldes, echipă cu care a jucat, în vara anului trecut, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, cât şi în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Lublijana.

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Cu junioratul făcut la Espanol Barcelona, „Rafinha” şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eşaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro şi CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes.

A marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul ultimului an, trecându-şi în palmares campionatul şi Cupa Andorrei, înainte de a veni în România. Pe parcursul sezonului petrecut la Ploiești, Rafinha a jucat 16 meciuri și a marcat trei goluri.

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Spaniolul va juca la campioana Inter Club d`Escaldes

Din cauza insolvenței în care a intrat Petrolul, Rafinha, singurul fotbalist din istoria SuperLigii, venit din Andorra, a fost pus pe liber. El a avut câteva discuții cu echipe din Liga 2, dar în cele din urmă a preferat să plece din țară.

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El va juca în sezonul viitor la Inter Club d`Escaldes, adică exact clubul de la care a venit în România. Rafinha a semnat un nou contract cu gruparea din Andorra și va începe antrenamentele alături de noua și în același timp vechea lui echipă.

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Cota lui a scăzut cu 100.000 de euro

Echipa lui a câștigat din nou campionatul, dar a fost eliminate în turul I preliminar al Ligii Campionilor, de formația Lincoln din Gibraltar. Inter Club a fost redistribuită și va juca în preliminariile Conference League, contra unui adversar încă nestabilit.

Pe parcursul anului petrecut în România, cota lui Rafinha a scăzut de la 300.000 de euro la 200.000 de euro, pentru că a jucat foarte puțin. El a ratat turul campionatului, deoarece nu a putut fi înscris pe lista oficială a LPF.

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