Unde va locui Traian Băsescu după ce-și va recăpăta privilegiile. Fostul președinte nu va sta într-o vilă

După ce își va recăpăta privilegiile de fost șef de stat, Traian Băsescu nu va locui într-o vilă. Acesta va primi, în schimb, o altă locuință, iar Guvernul urmează să ia decizia peste două zile.

Fostul președinte , odată cu recăpătarea privilegiilor de fost șef de stat, însă nu este vorba despre o vilă, ci despre un apartament situat într-un bloc de locuințe. Locația încă nu a fost menționată, potrivit .

Decizia urmează să fie oficializată de Guvern în ședința care va avea loc joi, 21 august. Astfel, Traian Băsescu nu va locui în vila care i-a fost repartizată, inițial, de la RAAPPS, aflată pe strada Emile Zola nr. 2, acolo unde a fost sediul PRM, partid condus de Corneliu Vadim Tudor (1949 – 2015).

Procedura pentru foștii șefi de stat constă într-o cerere înaintată la RAAPPS, care va alege locuința pe baza anumitor criterii ce țin cont de condițiile de siguranță, după care se va iniția o hotărâre de guvern.

Informația potrivit căreia va primi un apartament și nu o vilă a fost confirmată chiar de către Traian Băsescu. “Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a declarat acesta pentru .

Ce drepturi a pierdut fostul președinte în 2022

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității înainte de 1989. După decizia Curții Supreme, acesta a pierdut drepturile cuvenite foștilor președinți, conform unei legi votate în Parlament în 2021.

Este vorba despre casa de protocol din cartierul Primăverii, indemnizația lunară de 11.148 de lei, care însemna 75% din indemnizația acordată președintelui de la momentul respectiv, Klaus Iohannis.

A pierdut și serviciile pază și protecție, dar și folosința gratuită a unui autoturism, asigurare permanent de SPP. În iunie 2022, Traian Băsescu a atacat, la Curtea Constituțională, verdictul Înaltei Curți.

Anul acesta, pe 1 iulie, că fostul șef de stat își poate recăpăta privilegiile. Traian Băsescu a fost președintele României în perioada 2004 – 2014.