News

Unde va locui Traian Băsescu după ce-și va recăpăta privilegiile. Fostul președinte nu va sta într-o vilă

Locuința în care va sta Traian Băsescu după ce își va recăpăta privilegiile. Fostul președinte al României nu va locui într-o vilă
Andreea Stanaringa
19.08.2025 | 14:17
Unde va locui Traian Basescu dupa cesi va recapata privilegiile Fostul presedinte nu va sta intro vila
Traian Băsescu nu va primi o vilă de protocol, ci o altă locuință. Sursa foto: Hepta

După ce își va recăpăta privilegiile de fost șef de stat, Traian Băsescu nu va locui într-o vilă. Acesta va primi, în schimb, o altă locuință, iar Guvernul urmează să ia decizia peste două zile.

ADVERTISEMENT

Ce locuință va primi Traian Băsescu după ce își va recăpăta privilegiile

Fostul președinte va primi de la stat o locuință, odată cu recăpătarea privilegiilor de fost șef de stat, însă nu este vorba despre o vilă, ci despre un apartament situat într-un bloc de locuințe. Locația încă nu a fost menționată, potrivit Libertatea.

Decizia urmează să fie oficializată de Guvern în ședința care va avea loc joi, 21 august. Astfel, Traian Băsescu nu va locui în vila care i-a fost repartizată, inițial, de la RAAPPS, aflată pe strada Emile Zola nr. 2, acolo unde a fost sediul PRM, partid condus de Corneliu Vadim Tudor (1949 – 2015).

ADVERTISEMENT

Procedura pentru foștii șefi de stat constă într-o cerere înaintată la RAAPPS, care va alege locuința pe baza anumitor criterii ce țin cont de condițiile de siguranță, după care se va iniția o hotărâre de guvern.

Informația potrivit căreia va primi un apartament și nu o vilă a fost confirmată chiar de către Traian Băsescu. “Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a declarat acesta pentru Digi24.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Ce drepturi a pierdut fostul președinte în 2022

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității înainte de 1989. După decizia Curții Supreme, acesta a pierdut drepturile cuvenite foștilor președinți, conform unei legi votate în Parlament în 2021.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB

Este vorba despre casa de protocol din cartierul Primăverii, indemnizația lunară de 11.148 de lei, care însemna 75% din indemnizația acordată președintelui de la momentul respectiv, Klaus Iohannis.

A pierdut și serviciile pază și protecție, dar și folosința gratuită a unui autoturism, asigurare permanent de SPP. În iunie 2022, Traian Băsescu a atacat, la Curtea Constituțională, verdictul Înaltei Curți.

ADVERTISEMENT

Anul acesta, pe 1 iulie, Curtea Constituțională a decis că fostul șef de stat își poate recăpăta privilegiile. Traian Băsescu a fost președintele României în perioada 2004 – 2014.

Curs valutar BNR marți, 19 august 2025. O nouă depreciere pentru moneda euro....
Fanatik
Curs valutar BNR marți, 19 august 2025. O nouă depreciere pentru moneda euro. Update
Bebeluș de trei luni din SUA, înecat de tată într-o găleată cu detergent....
Fanatik
Bebeluș de trei luni din SUA, înecat de tată într-o găleată cu detergent. A vrut să își pedepsească soția pentru că nu îl respecta
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de...
Fanatik
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de parcare din București și ce se întâmplă cu șoferii. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!