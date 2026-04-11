Sport

Unde va petrece Meme Stoica ziua de naştere, chiar în ziua de Paşte! Locaţie surprinzătoare aleasă de managerul FCSB

Mihai Stoica va împlini vârsta de 61 de ani chiar în ziua de Paşte. Managerul general de la FCSB a dezvăluit locaţia surprinzătoare în care îşi va petrece ziua de naştere.
Marian Popovici
11.04.2026 | 10:30
Unde va petrece Meme Stoica ziua de nastere chiar in ziua de Paste Locatie surprinzatoare aleasa de managerul FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Unde va petrece Meme Stoica ziua de naştere, chiar în ziua de Paşte! Locaţie surprinzătoare aleasă de managerul FCSB. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica s-a transformat radical după cumpăna prin care a trebuit să treacă, după ce fiica sa a fost depistată cu o maladie teribilă. Din ateu convins, managerul general al FCSB-ului s-a dedicat credinţei, iar problemele prin care a trecut Teodora i-a apropiat pe cei doi de Dumnezeu.

Mihai Stoica îşi va petrece ziua de naştere, chiar de Paşte la Schitul Darvari: „E a doua mea casă”

Managerul general al campioanei va împlini vârsta de 61 de ani chiar în ziua de Paşte, pe 12 aprilie. El a dezvăluit în cadrul emisiunii „MM la Fanatik” că îşi va petrece ziua de naştere la Schitul Darvari şi tot acolo o să îşi petreacă de acum încolo şi Revelioanele:

ADVERTISEMENT

Fac Paştele la Schitul Darvari. Avem meciul de la 20:00 şi de acolo o să merg direct la Schit. Am stat mereu la slujbă. Revelionul l-am făcut acolo, am fost şi plecat, dar nu se va mai întâmpla să nu fiu de Revelion. Acolo este a doua mea casă. Şi o să îmi sărbătoresc ziua de naştere, 61 de ani, în noaptea respectivă. 

În duminica Paştelor îmi aniversez ziua de naştere şi o să o fac fix acolo. Cum să spun, nu îmi plac chestiile astea (n.r. mesajele aniversare). Sunt ciudat că nu prea vorbesc la telefon. Sunt ciudat. Blochez oamenii care trimit chestii, video la toată lista: ‘Poftă bună la cafeluţă’. Block, block, block…

ADVERTISEMENT
Ştii ce înseamnă să nu îţi sune telefonul niciodată? Este excepţional. I-am învăţat pe toţi să scrie. După ora 21:00, telefonul închis. Când jucăm, na… Trebuie să îl am la mine. E pentru totdeauna asta”, a spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
Vrea să viziteze locurile în care a copilărit: „Am chestia asta, sper să nu fie ceva…”

Un alt obiectiv pe care vrea să îl bifeze Mihai Stoica în acest an este să viziteze locurile în care a copilărit, în Dărmăneşti, judeţul Bacău. Managerul general al campioanei a dezvăluit că vrea să se întâlnescă şi cu prietenii lui din copilărie, pe care nu i-a văzut de mai bine de patru decenii:

ADVERTISEMENT

„Anul acesta vreau să merg unde am copilărit. În Dărmăneşti, este oraş acum, în judeţul Bacău. Vreau să merg pe dealul Măguricea, pe dealul Cărăboaia, unde am copilărit. Să merg şi să fac o baie în Uz. Am chestia asta, sper să nu fie ceva… Chiar vreau să merg. Dacă aş putea să mă întâlnesc cu oameni pe care nu i-am văzut de 40 de ani ar fi perfect. Şi probabil o să mă întâlnesc. Că îi am pe toţi în minte”, a povestit managerul general de la FCSB.

Unde va petrece Meme Stoica ziua de naştere, chiar în ziua de Paşte! Locaţie surprinzătoare aleasă de managerul FCSB

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
S-a aflat după 30 de ani! Motivul incredibil pentru care Răducioiu s-a retras...
iamsport.ro
S-a aflat după 30 de ani! Motivul incredibil pentru care Răducioiu s-a retras de la națională: 'Miron Cozma striga din tribună'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!