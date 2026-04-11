Unde va petrece Meme Stoica ziua de naştere, chiar în ziua de Paşte! Locaţie surprinzătoare aleasă de managerul FCSB

Mihai Stoica s-a transformat radical după cumpăna prin care a trebuit să treacă, după ce fiica sa a fost depistată cu o maladie teribilă. Din ateu convins, managerul general al FCSB-ului s-a dedicat credinţei, iar problemele prin care a trecut Teodora .

Mihai Stoica îşi va petrece ziua de naştere, chiar de Paşte la Schitul Darvari: „E a doua mea casă”

Managerul general al campioanei va împlini vârsta de 61 de ani chiar în ziua de Paşte, pe 12 aprilie. El a dezvăluit în cadrul emisiunii „MM la Fanatik” că îşi va petrece ziua de naştere la Schitul Darvari şi tot acolo o să îşi petreacă de acum încolo şi Revelioanele:

„Fac Paştele la Schitul Darvari. şi de acolo o să merg direct la Schit. Am stat mereu la slujbă. Revelionul l-am făcut acolo, am fost şi plecat, dar nu se va mai întâmpla să nu fiu de Revelion. Acolo este a doua mea casă. Şi o să îmi sărbătoresc ziua de naştere, 61 de ani, în noaptea respectivă.

În duminica Paştelor îmi aniversez ziua de naştere şi o să o fac fix acolo. Cum să spun, nu îmi plac chestiile astea (n.r. mesajele aniversare). Sunt ciudat că nu prea vorbesc la telefon. Sunt ciudat. Blochez oamenii care trimit chestii, video la toată lista: ‘Poftă bună la cafeluţă’. Block, block, block…

Ştii ce înseamnă să nu îţi sune telefonul niciodată? Este excepţional. I-am învăţat pe toţi să scrie. După ora 21:00, telefonul închis. Când jucăm, na… Trebuie să îl am la mine. E pentru totdeauna asta”, a spus Mihai Stoica.

Vrea să viziteze locurile în care a copilărit: „Am chestia asta, sper să nu fie ceva…”

Un alt obiectiv pe care vrea să îl bifeze Mihai Stoica în acest an este să viziteze locurile în care a copilărit, în Dărmăneşti, judeţul Bacău. Managerul general al campioanei a dezvăluit că vrea să se întâlnescă şi cu prietenii lui din copilărie, pe care nu i-a văzut de mai bine de patru decenii:

„Anul acesta vreau să merg unde am copilărit. În Dărmăneşti, este oraş acum, în judeţul Bacău. Vreau să merg pe dealul Măguricea, pe dealul Cărăboaia, unde am copilărit. Să merg şi să fac o baie în Uz. Am chestia asta, sper să nu fie ceva… Chiar vreau să merg. Dacă aş putea să mă întâlnesc cu oameni pe care nu i-am văzut de 40 de ani ar fi perfect. Şi probabil o să mă întâlnesc. Că îi am pe toţi în minte”, a povestit managerul general de la FCSB.