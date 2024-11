Unde vor avea loc filmările pentru sezonul 5 Emily in Paris. Surpriză pentru fanii serialului Netflix

Serialul “Emily in Paris”, unul dintre cele mai urmărite din ultimii ani, va avea și sezonul 5. O surpriză pentru fanii producției are legătură cu locul unde se vor desfășura filmările.

Unde se va filma sezonul 5 Emily in Paris. Anunț important pentru fanii serialului

a început în 2020, iar până acum au fost deja filmate patru sezoane. Încă de când a fost lansat, serialul a avut un succes răsunător, fiind urmărit de sute de milioane de oameni.

Protagonista serialului, Emily, interpretată de , se mută din SUA în Franța pentru a lucra la o firmă de marketing. Filmările au avut loc la Paris, dar și în alte locuri de vis fin Franța.

În cel de-al patrulea sezon, ultimele episoade au fost filmate și în Italia, la Roma, iar fanii se întreabă cum vor evolua lucrurile. Aceștia vor să știe dacă protagonista se va întoarce sau nu la Paris.

Miercuri, publicația americană a anunțat că filmările vor continua în Franța, în 2025. Luna trecută, președintele Franței, Emanuel Macron, a declarat că filmarea producției în Roma nu are “niciun sens”.

“Vom lupta din greu. Şi le vom cere să rămână la Paris!”, a spus președintele în cadrul unui interviu pentru publicația citată. De asemenea, Macron a mai precizat că serialul este “super pozitiv în termeni de atractivitate pentru ţară”.

Filmările vor avea loc la Paris, la începutul lunii mai. Variety mai menționează, însă, că serialul se va filma și la Roma.

Conform informațiilor din presa americană, Netflix a luat în calcul relocarea protagonistei la Saint-Tropez sau Megève. Cele două destinații au fost vizitate de Emily în sezonul al doilea și al patrulea.

Ce actor ar putea reveni în sezonul următor

În plus, actorul Lucas Bravo, cel care joacă rolul lui Gabriel, s-ar putea întoarce pentru sezonul cu numărul cinci.

Actorul francez a spus, în timpul turneului de promovare al filmului “Libre”, al lui Mélanie Laurent, că s-a săturat de personajul său, spunând că “se transformă în guacamole”.

“Bucătarul sexy a fost cu adevărat o parte din mine în sezonul 1 şi ne-am îndepărtat de-a lungul sezoanelor din cauza deciziilor pe care le ia şi a direcţiei în care (scenariştii) îl conduc”, a spus el pentru .

În prezent, “Emily in Paris” se numără printre cele mai populare seriale de pe Netflix. Acesta s-a menținut, mai multe săptămâni la rând, pe primul loc de fiecare dată când a apărut un nou sezon.

Producția a fost creat de Darren Star, care a stat la baza mai multor seriale cunoscute, precum “Beverly Hills, 90210 ”, “Sex & the City” și “And Just Like That…”.