Uneori joacă şi banii! Dinamo, fără replică în faţa “milionarilor” de la PSG

Dinamo nu a avut nicio şansă împotriva lui PSG, fiind învinsă cu . Parizienii au arătat la Bucureşti de ce sunt una dintre favoritele la câştigarea EHF Champions League.

la un meci de handbal pentru prima dată după pandemie. Adversarul „dulăilor”, cea mai bogată echipă din lume, PSG, cu un buget de 16.500.000 de euro.

În tribune, ca şi pe teren, lume bună. Ministrul de Interne Lucian Bode, David Popovici, Ionuţ Lupescu, Ioan Andone, Cristian Gaţu sau Ciprian Marica nu au ratat această confruntare de gală.

Vis-a-vis, Peluza „Cătălin Hîldan” a fost prezentă, omul care coordona galeria fiind Elias Bucurică. El este şi unul dintre administratorii APCH, asociaţie care se pregăteşte să devină acţionar majoritar la echipa de fotbal Dinamo, dacă planul de reorganizare modificat va trece.

Revenind pe parchet, Dinamo a început curajos meciul împotriva starurilor din Franţa. Chiar dacă parizienii au condus cu 4-2 în debut, „dulăii” au putut să revină şi chiar au condus cu 5-4, în minutul 9. Echilibrul s-a menţinut până spre mijlocul reprizei, când Dinamo a avut replică la jocul în viteză al oaspeţilor.

“Nu ştiu dacă am văzut undeva în Europa o atmosferă ca aici. Am jucat pe arene mari, dar mai rar să văd suporteri care cântă non-stop din primul până în ultimul minut. Dinamo are şansa să obţină rezultate importante alături de acest public”, Luka Karabatic