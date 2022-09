„Un’estate italiana”, imnul nopţilor magice de la Campionatul Mondial din 1990! Cum s-a născut hitul nemuritor al fotbalului. Video

De fiecare dată când vine vorba de Campionatul Mondial din 1990, microbiştii care au prins turneul final din Italia se gândesc la “Notti magiche”. Este numele sub care a devenit popular imnul “Un’estate italiana”, care, iniţial, s-a născut sub titlul de “To Be Number One”.

Cum s-a făcut trecerea de la „To Be Number One” la „Un’estate italiana”, imnul Campionatului Mondial din 1990

În primă fază, imnul Campionatului Mondial s-a numit “To Be Numer One” şi a fost interpretat de Giorgio Moroder Project. Piesa era folosită de televiziunea RAI pentru evenimentele premergătoare tragerii la sorţi a grupelor, dar nu reuşea să rezoneze cu italienii. Astfel, după scurt timp a fost înregistrată şi o variantă în limba italiană.

ADVERTISEMENT

Giorgio Moroder, compozitorul piesei, i-a ales pe Gianna Nannini şi Edoardo Bennato pentru versiunea italiană a imnului. Cei doi compozitori au adaptat imediat versurile şi au transformat tema simplă a piesei într-un hit nemuritor.

Pe 9 decembrie 1989, în Palazzetto dello Sport din Roma, “Un’estate italiana” a fost pentru prima oară cântat. Succesul a fost instant, iar piesa a devenit number 1 în Italia şi Elveţia, în timp ce în Germania a ajuns pe locul 2 în topurile muzicale.

ADVERTISEMENT

În lunile premergătoare turneului final, cântecul şi-a câştigat notorietatea şi a umbrit “To Be Numer One”, astfel că a devenit imnul oficial al Campionatului Mondial din 1990. Pe 8 iunie 1990, Gianna Nannini şi Edoardo Bennato au cântat melodia la ceremonia de deschidere a competiţiei, înaintea meciului Argentina – Camerun 0-1, pe stadionul “San Siro”, în faţa a 73.780 de spectatori.

Cine sunt Gianna Nannini şi Edoardo Bennato, autorii piesei “Un’estate italiana”

Gianna Nannini este o compozitoare şi cântăreaţă rock din Siena, unde s-a născut pe 14 iunie 1954. Cu 16 albume la activ, italianca a devenit cunoscută, în afara imnului CM 1990, cu piesele “America”, “Fotoromanza”, “Bello e impossibile” sau “I maschi”. Fratele ei mai mic, Alessandro Nannini, a fost pilot de Formula 1, cu o victorie la Marele Premiu al Japoniei din 1989.

ADVERTISEMENT

Edoardo Bennato este considerat drept unul dintre cei mai buni solişti rock din Italia, gen pe care l-a mai combinat cu blues şi folk. S-a născut pe 23 iulie 1946, la Napoli, iar primele piese le-a publicat la mijlocul anilor ’60. Are peste 30 de albume la activ, iar în iulie 1980, cu zece ani înainte să cânte pe “Un’estate italiana” pe “San Siro”, a devenit primul artist italian cu un sold-out pe celebrul stadion din Milano.

“Un’estate italiana”, al doilea imn oficial al unui Campionat Mondial

Moda imnurilor oficiale pentru un Campionat Mondial a fost iniţiată la , cu “A Special Kind of Hero” a lui Stephanie Lawrence. Piesa nu a avut succesul lui “Un’estate italiana”, dar a fost folosită pentru filmul oficial al turneului final din urmă cu 36 de ani.

ADVERTISEMENT

Următorul succes a fost înregistrat la Campionatul Mondial din 1998, când Ricky Martin a cântat “The Cup of Life”, dar care a devenit cunoscut în întreaga lume sub numele de “La Copa de la Vida”. După 12 ani, la Mondialul din 2010, “Waka Waka”, cântată de Shakira, a reuşit să spargă topurile în întreaga lume.

ADVERTISEMENT

“Hayya Hayya (Better Together)” este imnul Campionatului Mondial din Qatar, o piesă cântată de Trinidad Cardona, Davido şi AISHA. Piesa a fost lansată pe 1 aprilie 2022, însă nu a fost un succes, cu doar 20.000.000 de vizualizări pe YouTube.

Primul cântec dedicat unui Campionat Mondial a fost “El Rock del Mundial”, pentru , însă piesa nu a fost considerată un imn al turneului final şi a fost folosită pentru filmul oficial al competiţiei. La fel s-a întâmplat şi la Mondialele din 1970, 1974, 1978 şi 1982, iar ediţia din urmă cu 40 de ani a beneficiat de un cântec al lui Plácido Domingo.