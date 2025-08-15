Ungaria a depășit România în clasamentul coeficienților! Dezastru pentru echipele din Superliga

Nu sunt vești bune în ceea ce privește coeficientul României, după rezultatele obținute joi seara de formațiile din SuperLiga în cupele europene. Țara noastră a fost devansată de Ungaria, deși vecinii au rămas cu doar două formații în competiție, iar FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt încă în joc.

Cum s-au descurcat echipele din România în cupele europene

FCSB și-a asigurat locul în grupele unei cupe europene după 6-3 la general cu Drita. De altfel, campioana României e singura echipă care a adus în această săptămână puncte la coeficientul țării.

. Echipa lui Dan Petrescu va juca cu armenii de la Noah în playoff, și nu se anunță o dublă deloc ușoară.

În schimb, Universitatea Craiova a fost învinsă de Spartak Trnava cu 4-3 în deplasarea din Slovacia, dar oltenii au câștigat la general cu 6-4

Cum a reușit Ungaria să treacă peste România

Deși România a rămas cu trei echipe în cupele europene, situația coeficientului de țară nu arată prea bine. Rezultatele din acest sezon, înregistrate de formațiile din SuperLiga, au fost cel puțin modeste și au dus România pe locul 24 în clasamentul general.

În schimb, Ungaria, care mai are doar două echipe în joc, a devansat România în clasament și a urcat pe locul 23, întrucât Gyor, Ferencvaros, cât și Puskás, care a fost eliminată din Conference League, și-au câștigat jocurile din manșa retur a cupelor europene.

Cu cine se bate România în clasamentul coeficienților

Situația este una destul de strânsă între locurile 21-25. România, Ungaria, Croația, Serbia și Slovacia se bat cap la cap pentru a urca în clasamentul coeficienților, iar rezultatele din playoff vor cântări enorm.

Acest coeficient cântărește enorm, întrucât cu cât o țară e mai sus în clasament, cu atât traseul către faza principală a cupelor europene e mai facil. Rezultatele din ultimele sezoane, înregistrate de echipele din România, au tras mult în jos poziția țării noastre.