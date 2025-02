Ungaria, furioasă pe liderii europeni care se întâlnesc la Paris. ”Frustrați, pro-război și anti Trump”

Peter Szijjarto se află în aceste zile în vizită de lucru la Astana, Kazahstan, acolo unde a susținut o conferință de presă comună cu omologul său Murat Nurtleu. Szijjarto i-a criticat pe liderii europeni ”pro-război și anti-Donald Trump” care se întâlnesc la Paris pentru a ”zădărnici obținerea păcii din Ucraina”.

Ungaria, furioasă pe liderii europeni care se întâlnesc la Paris

Ministrul de externe ungar consideră că noua realitate care a apărut după învestirea lui Donald Trump ar fi în folosul Ungariei și Kazahstanului. ”Vorbim despre două țări care au susținut întotdeauna o poziție propace și au urmat o strategie politică patriotică, suveranistă”, a declarat Szijjarto.

Pentru această poziție, ambele țări au devenit ținta preferată a atacurilor ”mainstream-ului libral internațional”, astfel că cele două țări trebuie să aibă legături apropiate în condițiile în care Donald Trump a ”pus capăt resurselor financiare pentru orientarea politică bazată pe intervenție”, cu referire la USAID.

”Prin urmare, salutăm faptul că dialogul ruso-american a fost reluat la cel mai înalt nivel. Am aflat cu bucurie și ușurare că Donald Trump și Vladimir Putin au avut o conversație lungă.

De asemenea, am aflat cu bucurie și ușurare că, în urma acestor discuții, cei doi miniștri de externe, Marco Rubio și Serghei Lavrov, au discutat, de asemenea, despre relațiile ruso-americane și despre oportunitățile viitoare de reglementare în Ucraina”, a mai declarat Szijjarto.

pentru a menține canalele de comunicare deschise în toți acești ani și s-a plâns că Occidentul a atacat constant Ungaria. ”Am fost etichetați propagandiști și spioni ruși doar pentru că am susținut o soluție diplomatică… și am declarat clar că acest conflict nu poate fi rezolvat pe câmpul de luptă”, s-a plâns ministrul.

Liderii europeni se întâlnesc la Paris pentru a discuta despre pace în Ucraina

În încheiere, Peter Szijjarto a anunțat că e convins că discuțiile între SUA și Rusia vor aduce pacea în Ucraina, o pace așteptată de toată lumea. Totuși, remarcă Szijjarto, la Paris au loc deja discuții informale între liderii europeni care nu vor pace, o tabără ”prorăzboi care se organizează” în Europa.

”Dar vedem că în Europa cei care nu vor pacea sunt în mișcare. Tabăra prorăzboi se organizează în Europa. Se vor întâlni astăzi la Paris. Cei care se întâlnesc la Paris sunt cei care au aruncat constant gaz pe foc. Țări prorăzboi care au urmat o strategie nechibzuită în ultimii trei ani, ale căror politici au adus pericolul escaladării.

pe Donald Trump în ultimii ani… la Paris, prin urmare, se vor întâlni lideri europeni prorăzboi, anti-Trump, frustrați, care vor să împiedice încheierea unui acord de pace în Ucraina. Spre deosebire de acești lideri, susținem eforturile lui Donald Trump… și sprijinim discuțiile americano-ruse și dorim ca în Ucraina să existe pace”, a declarat Szijjarto.

Reamintim că Emmanuel Macron, președintele Franței, a convocat un summit de urgență la Paris, la care vor participa liderii principalelor țări europene și înalți oficiali ai Uniunii Europene. Această întâlnire, la care România nu va participa, este un răspuns la planul lui Donald Trump de a-i scoate din ecuație pe europeni când vine vorba despre discuții de pace pentru Ucraina.