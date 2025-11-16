Ungaria, out de la baraj! Naționala maghiară a primit gol la ultima fază și și-a pierdut orice speranță la Campionatul Mondial

ADVERTISEMENT

Irlanda este definiția speranței până în ultima clipă din aceste preliminarii pentru Campionatul Mondial. Deși mai aveau de disputat două meciuri de foc în ultimele etape și păreau că nu mai au nicio șansă, irlandezii au obținut victorii cu Portugalia și Ungaria și merg la baraj. Troy Perrot este eroul naționalei sale, care a marcat toate cele 5 goluri ale Irlandei din această acțiune.

Dezastru pentru Ungaria! Maghiarii nu prind barajul și sunt out de la Campionatul Mondial

Trăgând cu ochiul la vecinii noștri, barajul obținut datorită performanței din Liga Națiunilor nu mai pare atât de rău. Deși era la mâna ei și a condus de două ori în meciul decisiv cu Irlanda, Ungaria a primit gol la ultima fază și a fost eliminată.

Cu două etape înainte de finalul grupei, Irlanda spera la baraj doar dacă o învingea pe Portugalia acasă și pe Ungaria în deplasare, iar la o primă vedere această misiune părea una imposibilă. Irlandezii i-au învins cu 2-0 pe lusitani,

Deși Irlanda a egalat câteva minute mai târziu, Ungaria a trecut din nou în avantaj în minutul 37 și a păstrat scorul la 2-1 până în minutul 80. Scorul final a fost 3-2 pentru Irlanda, care merge la baraj în locul Ungariei.

Cine este Troy Parrott, eroul Irlandei

Irlanda era într-o situație extrem de dificilă. Naționala condusă de islandezul Hallgrimsson avea doar patru puncte după patru meciuri, fiind învinsă chiar și de Armenia, echipă ce a fost strivită de Portugalia atât în tur, cât și în retur.

Irlandezii au învins cu 2-0 Portugalia și cu 3-2 Ungaria în ultimele două etape, iar marcatorul celor cinci goluri a fost Troy Parrott, tânărul atacant al celor de la AZ Alkmaar. El a înscris o dublă împotriva naționalei lui Cristiano Ronaldo și un hat-trick în poarta naționalei lui Dominik Szoboszlai și și-a dus echipa la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

Crescut de Tottenham, Troy Parrott nu a confirmat în tabăra lui Spurs și a fost împrumutat prin ligile inferioare ale Angliei. Pe rând, el a jucat pentru Millwall, Ipswich Town, Milton Keynes și Preston, însă șansa carierei sale a fost împrumutul în Olanda, la Excelsior. El a înscris 17 goluri pentru echipa care a retrogradat la finalul sezonului 2023/2024, însă a fost observat de Alkmaar. Olandezii au plătit 4 milioane de euro pentru a-l cumpăra de la londonezi, iar în primul său sezon a marcat 14 goluri în campionatul olandez pentru AZ.

În acest sezon, el a înscris deja șase goluri în șapte partide în Eredivisie, iar în preliminarii a înscris toate golurile în aceste ultime două partide. În primele patru meciuri el nu a înscris și nici nu a jucat foarte multe minute, însă performanța din această săptămână sigur îl va face titular incontestabil la națională și îl va pune în lumina reflectoarelor cluburilor din top 5 campionate.