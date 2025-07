Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. „7 dintre jucătorii noștri erau maghiari!”

Jurnalistul Andrei Vochin a oferit, la „Oldies But Goldies”, , cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. Confruntarea a avut loc pe 6 iunie 1948, la Cupa Balcanică.

ADVERTISEMENT

Povestea partidei Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc

Reputatul ziarist a povestit pentru FANATIK contextul inedit al acestei umilințe administrate „tricolorilor” de vecinii din Vest. 7 dintre fotbaliștii țării noastre erau, la acea vreme, etnici maghiari. Printre ei se număra și Ladislau Bonyhadi, de la UTA, deținătorul recordului de 49 de goluri marcate într-un sezon din campionatul României.

„E o poveste frumoasă, o poveste lungă și o rivalitate extraordinară. E o poveste pe alocuri dură, întreținută de foarte multe ori de oamenii din zona politică, cei care sunt mai interesați… (Horia Ivanovici: Întreținută cu cinism!) Exact!

ADVERTISEMENT

În decursul istoriei lucrurile au basculat dintr-o parte în cealaltă. Teritoriile au migrat și, ca urmare, mixtura asta de populație româno-maghiară a fost nevoită fie să apere culorile Ungariei, fie să apere culorile României. Avem fotbaliști de origine maghiară care au însemnat ceva pentru istoria fotbalului nostru. Avem momente de potențial minim al fotbalului românesc, așa cum a fost și a rămas în continuare cea mai mare înfrângere din istoria fotbalului nostru, un 9-0 în 1948.

Ungurii ne-au administrat-o în 1948, 9-0, culmea fix pe stadionul pe care naționala de fotbal a României a obținut în 2023 calificarea la Campionatul European. , dar la Budapesta pe stadionul respectiv.

ADVERTISEMENT

O națională a României plină de etnici maghiari

Dacă vrei să te legi de ceva la această mare înfrângere, poți să spui că 7 dintre jucătorii României care au apărat culorile României la vremea respectivă erau maghiari. Adică, dacă vrei să găsești o parte bună, poți să spui că ungurii i-au bătut pe unguri. Dar asta rămâne în istoria fotbalului nostru ca cea mai mare înfrângere, în 1948, la Cupa Balcanică și a Europei Centrale, așa se numea competiția atunci. S-a jucat pe stadionul Ujpest, la Budapesta. În echipa națională a României, de exemplu, a jucat Petschovschi, și el tot etnic maghiar.

ADVERTISEMENT

Aveam fotbaliști profesioniști și noi. Era Ladislau Bonyhadi. Și în ziua de astăzi este golgheterul României cu cele mai multe goluri marcate într-un sezon, 49, pentru UTA. Era de etnie maghiară. A jucat pentru naționala noastră în meciul respectiv.

ADVERTISEMENT

Întortocheata istorie fotbalistică dintre România și Ungaria

Sunt foarte multe repere de genul acesta. De exemplu, Iuliu Bodola a fost până în 1997 cel mai prolific marcator din istoria echipei naționale a României cu 30 de goluri. El a fost depășit atunci de Gică Hagi, în meciul în care a declarat el că i-a dat un penalty ca să egaleze recordul. . Pentru că amândoi au ajuns la 35 de goluri. Au fost momente în care Mutu putea să depășească recordul, dar Victor Pițurcă nu l-a mai convocat la națională.

Sunt foarte multe lucruri de genul acesta. Nu i-am bătut pe maghiari la nivel de echipă națională până în 1999. Deci, în toată istoria noastră, până în 1999, noi nu am putut să îi batem pe maghiari. E adevărat că am jucat și puține meciuri”, a spus Andrei Vochin, la „Oldies But Goldies”, producția exclusivă FANATIK dedicată istoriei fotbalului românesc.