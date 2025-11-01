Sport

Ungurii cumpără teren lângă Dan Șucu pentru un proiect de mare amploare. Investiția e una fabuloasă

Ungurii se pregătesc să dea o mega lovitură în România și cumpără un teren chiar lângă Dan Șucu. Un proiect de mare amploare ar urma să fie implementat aici.
Valentina Vladoi
01.11.2025 | 14:47
Este vorba despre dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó. Cei doi sunt tată și fiu și se află în topul celor mai bogați unguri. Iar acum au planuri mari în România, chiar lângă Dan Șucu.

Unde vor să cumpere ungurii teren

Conform celor mai recente informații, dezvoltatorul Cordia urmează să achiziționeze un teren amplasat în zona Școlii Americane din Pipera. Menționăm faptul că locația e una deosebită.

De altfel în aceeași zonă, Dan Șucu și Gabriel Popoviciu dezvoltă la rândul lor proiecte rezidențiale. În același timp, frații Pavăl, fondatorii Dedeman, au la rândul lor în zonă o suprafață mare de teren.

În momentul de față, ungurii au semnat deja o promisiune de cumpărare pentru terenul respectiv. Iar cei de la profit.ro scriu că aici va fi construit cel mai mare proiect de până acum al companiei în România.

Aceeași sursă scrie că terenul are peste 6 hectare. Totodată, proprietatea se învecinează cu ansamblul rezidențial New Point, dezvoltat de Shikun & Binui, grupul comerciantului de diamante Naty Saidoff, fost ofițer în armata israeliană, și cu un teren al grupul israelian Shapir.

Sursele Profit.ro mai notează de asemenea că terenul ar urma să fie cumpărat de la o companie cu capital spaniol. Ce ar urma să se construiască pe acest teren? Cel mai probabil este vorba despre o lovitură imobiliară.

Asta în contextul în care, în luna iulie a acestui an, Cordia a mai semnat un contract de vânzare-cumpărare care are ca obiect un teren construibil situat în București. Aici, dezvoltatorul ungar are în pregătire 1.487 de apartamente și, în curs de achiziție, terenuri pentru alte 1.178 de apartamente.

„Am început să pregătim două proiecte noi în București, unul fiind planificat să fie lansat în a doua jumătate a anului“, a anunțat Tibor Földi, președintele consiliului de administrație al Cordia.

Cordia face achiziții pe bandă rulantă în România

În același timp, tot ungurii de la Cordia au mai finalizat în 2022 și achiziția unui teren de pe malul lacului Floreasca din nordul Capitalei. Acesta are o suprafață de circa un hectar.

Iar la rândul său, terenul se învecinează cu o proprietate a One United. Cordia a mai cumpărat și două terenuri învecinate pe malul lacului Grivița de la copiii celebrului chirurg Ion Chiricuță, pentru care a plătit milioane de euro.

Astfel, afacerile ungurilor par că se extind în special în zona de nord a Capitalei. Cât despre proiectul de acum, care se află în vecinătatea lui Dan Șucu, deși profit.ro i-a contactat pe reprezentanții Cordia, aceștia nu au oferit nicio reacție în acest sens.

