Sport

Ungurii, eșec dramatic după ce au bătut-o pe FCSB! Gol decisiv în minutul 90+4

Fotbalul poate de multe ori să producă momente dramatice, cu deznodământ stabilit în ultimele secunde sau la cele mai mici detalii, iar formația maghiară a trăit o asemenea experiență.
Mihai Alecu
04.02.2026 | 20:43
Fosta adversară a FCSB, eliminată din Youth League
Akademia Pușkaș U19 a eliminat-o pe FCSB din acest sezon de Youth League, la loviturile de departajare, iar formația maghiară a avut parte de un duel cu Sporting Lisabona U19, terminat în mod dramatic.

Akademia Pușkaș U19, eșec dramatic în Youth League. Echipa din Ungaria o eliminase pe FCSB U19 anterior

Ajunsă în faza play-off-ului, campioana din Ungaria a primit vizita celor de la Sporting Lisabona U19, formație portugheză care este recunoscută pentru tinerii foarte talentați pe care îi produce an de an. După o primă repriză echilibrată, fără mari ocazii, în care nimeni nu a riscat, vedeta lusitanilor a deschis scorul în startul părții secunde.

Flavio Goncalves, decarul lui Sporting U19, care este văzut drept un viitor star, a punctat cu o execuție din careu, iar totul părea că merge ca pe roate pentru oaspeți. A venit însă răbufnirea de orgoliu pentru Akademia Pușkaș U19, care a reușit să egaleze în minutul 66, prin Budai, în urma unei faze excelente în care s-a văzut naivitatea celor de la Sporting Lisabona.

Gol la ultima fază în duelul dintre Akademia Pușkaș U19 și Sporting Lisabona U19. Fosta adversară a FCSB U19, eliminată din Youth League într-un mod incredibil

Acesta a păcălit jocul la ofsaid al lusitanilor, a primit o pasă excelentă în careu și a marcat cu un șut pe jos, simplu. A urmat un asediu la poarta maghiarilor, care însă au reușit să reziste și se părea că meciul va merge la loviturile de departajare. Totuși, în prelungiri, Flavio Goncalves a scăpat singur cu portarul și a fost faultat din spate de Csiszar, care a primit direct cartonașul roșu, iar ce a urmat a fost de-a dreptul dramatic pentru gazde.

