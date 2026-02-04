Ungurii, eșec dramatic după ce au bătut-o pe FCSB! Gol decisiv în minutul 90+4

ADVERTISEMENT

din acest sezon de , la loviturile de departajare, iar formația maghiară a avut parte de un duel cu Sporting Lisabona U19, terminat în mod dramatic.

Akademia Pușkaș U19, eșec dramatic în Youth League. Echipa din Ungaria o eliminase pe FCSB U19 anterior

Ajunsă în faza play-off-ului, campioana din Ungaria a primit vizita celor de la Sporting Lisabona U19, formație portugheză care este recunoscută pentru tinerii foarte talentați pe care îi produce an de an. După o primă repriză echilibrată, fără mari ocazii, în care nimeni nu a riscat, vedeta lusitanilor a deschis scorul în startul părții secunde.

Flavio Goncalves, decarul lui Sporting U19, care este văzut drept un viitor star, a punctat cu o execuție din careu, iar totul părea că merge ca pe roate pentru oaspeți. A venit însă răbufnirea de orgoliu pentru Akademia Pușkaș U19, care a reușit să egaleze în minutul 66, prin Budai, în urma unei faze excelente în care s-a văzut naivitatea celor de la Sporting Lisabona.

Gol la ultima fază în duelul dintre Akademia Pușkaș U19 și Sporting Lisabona U19. Fosta adversară a FCSB U19, eliminată din Youth League într-un mod incredibil

Acesta a păcălit jocul la ofsaid al lusitanilor, a primit o pasă excelentă în careu și a marcat cu un șut pe jos, simplu. A urmat un asediu la poarta maghiarilor, care însă au reușit să reziste și se părea că meciul va merge la loviturile de departajare. Totuși, în prelungiri, Flavio Goncalves a scăpat singur cu portarul și a fost faultat din spate de Csiszar, care a primit direct cartonașul roșu, iar ce a urmat a fost de-a dreptul dramatic pentru gazde.

Toată lumea părea împăcată cu egalul, inclusiv antrenorul lui Sporting U19, care a schimbat portarul când mai era un minut de joc, special pentru loviturile de departajare. A venit însă o centrare în careul celor de la Akademia Pușkaș U19, iar Miguel Almeida a marcat golul decisiv la practic ultima atingere a partidei și jucătorii unguri s-au prăbușit pe gazon, dezamăgiți că au fost eliminați din Youth League în acest mod.