Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR

a fost amendat recent de Comisia de Disciplină cu 30.000 de lei. S-a ajuns aici pentru afișarea steagului așa-numitului Ținut Secuiesc la meciul de pe teren propriu cu U Cluj de pe data de 4 octombrie. Atunci, ciucanii s-au impus cu scorul de 2-1.

Scandal monstru în SuperLiga! Clubul Csikzereda cere intervenția UDMR după amenda drastică primită de la Comisia de Disciplină

Nu a fost prima dată când situația respectivă s-a petrecut. Doar că atunci a decis forul din cadrul FRF să se autosesizeze. În mod evident, această chestiune nu le-a picat deloc bine celor de la Csikszereda. Ei susțin că prin astfel de intervenții li se interzice dreptul de a-și manifesta propria identitate culturală.

Astfel că au reacționat vehement după ce au fost amendați. Președintele clubului a făcut chiar apel la formațiunea politică UDMR să intervină pentru rezolvarea acestei situații. Abordarea sa a fost cea conform căreia drapelul respectiv nu ar fi interzis prin lege în prezent în România.

„Cred că de acum înainte aceasta nu mai este lupta lui FK Csikszereda, transmit acest mesaj lui Kelemen Hunor, Tánczos Barna și celorlalți lideri ai reprezentării noastre politice. Îi întreb cu cel mai mare respect: sunt aceste steaguri interzise aici?

Nu suntem implicați în fotbal la Miercurea Ciuc pentru a populariza simbolurile noastre naționale, dar nu poate fi treaba noastră să ajutăm la interzicerea lor. Cer reprezentării noastre politice să ia măsuri în această privință”, prin intermediul

Ce prevede Constituția României

La Articolul 7 din legea fundamentală se face referire la faptul că este interzisă, printre altele, incitarea la separatism teritorial, după cum urmează:

„Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri”.

Iar unii dintre cetățenii României sunt de părere că etnicii maghiari din țara noastră, într-o anumită măsură, încalcă această prevedere tocmai prin afișarea steagului secuiesc. Dar și prin diferite scandări și cântece în limba maghiară.