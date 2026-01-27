Ungurii nu au avut milă de Andre Duarte, după ce i-au văzut debutul în FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Rușine totală”

Aflat la primul joc în tricoul campioanei României, Andre Duarte a avut o evoluție modestă în derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4. Prestația sa a fost un bun prilej pentru unguri să-l critice pe apărătorul portughez.
Transferat de FCSB în această iarnă după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest, Andre Duarte a avut parte de un debut de coșmar. El a făcut erori majore în duelul cu CFR Cluj, iar presa din Ungaria l-a taxat dur.
”Rușine totală: Jucătorul care a plecat controversat de la Ujpest s-a transformat imediat în cel mai slab jucător de pe teren în meciul-derby al noii sale echipe. FCSB a pierdut cu 4-1 în fața lui CFR Cluj, iar Andre Duarte, care a debutat pentru echipa bucureșteană, a greșit grav la al patrulea gol.
Sofascore l-a ‘premiat’ cu o notă de 5,3, fiind cel mai slab jucător de pe teren. Acest lucru este deosebit de jenant, având în vedere modul în care Duarte a părăsit Ujpest, iar acum s-a băgat imediat în probleme serioase la noul său club”, a scris csakfoci.hu.
După ce nu a avut drept de joc cu FC Argeș pentru că nu i-a venit cartea verde și cu Dinamo Zagreb pentru că nu putea fi trecut pe lista de Europa League, Andre Duarte a debutat la FCSB în meciul de coșmar cu CFR Cluj.
Portughezul a început bine partida și a avut câteva intervenții foarte bune, iar în prima repriză a scăpat de o accidentare după ce fost lovit cu cotul în gât de atacantul Alibek Aliev. Însă, de aici au început să apară și erorile în dreptul său.
Mai întâi a fost scos din joc foarte ușor de același Aliev, care a înscris golul de 1-1 după o combinație cu Păun. Apoi, în ultimele momente ale întâlnirii, a pasat eronat înapoi spre Ngezana, balonul a fost interceptat de Biliboc și scorul a urcat la 4-1 pentru CFR.
În ciuda faptului că aștepta cu nerăbdare debutul lui Andre Duarte, unul dintre cei doi jucători pe care i-a adus la FCSB în această iarnă, Gigi Becali nu s-a sfiit să-l critice încă de la primul joc.
”Am fost încântat de Duarte că a zis MM. Dar dacă îl iei, lasă-l, mă, să stea câteva meciuri. O echipă care ia 4 goluri, fundașii centrali sunt vinovați”, a declarat Becali, după înfrângerea usturătoare cu CFR Cluj.