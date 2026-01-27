Sport

Ungurii nu au avut milă de Andre Duarte, după ce i-au văzut debutul în FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Rușine totală”

Andre Duarte a fost luat la ochi de unguri după debutul de coșmar din FCSB - CFR Cluj 1-4. Ce a scris presa maghiară despre fundașul plecat cu scandal de la Ujpest.
Traian Terzian
27.01.2026 | 23:45
Ungurii nu au avut mila de Andre Duarte dupa ce iau vazut debutul in FCSB CFR Cluj 14 Rusine totala
ULTIMA ORĂ
Ce au scris ungurii după debutul de coșmar al lui Andre Duarte în FCSB - CFR Cluj 1-4. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Aflat la primul joc în tricoul campioanei României, Andre Duarte a avut o evoluție modestă în derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4. Prestația sa a fost un bun prilej pentru unguri să-l critice pe apărătorul portughez.

Andre Duarte a intrat în colimatorul ungurilor după FCSB – CFR Cluj 1-4

Transferat de FCSB în această iarnă după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest, Andre Duarte a avut parte de un debut de coșmar. El a făcut erori majore în duelul cu CFR Cluj, iar presa din Ungaria l-a taxat dur.

ADVERTISEMENT

”Rușine totală: Jucătorul care a plecat controversat de la Ujpest s-a transformat imediat în cel mai slab jucător de pe teren în meciul-derby al noii sale echipe. FCSB a pierdut cu 4-1 în fața lui CFR Cluj, iar Andre Duarte, care a debutat pentru echipa bucureșteană, a greșit grav la al patrulea gol.

Sofascore l-a ‘premiat’ cu o notă de 5,3, fiind cel mai slab jucător de pe teren. Acest lucru este deosebit de jenant, având în vedere modul în care Duarte a părăsit Ujpest, iar acum s-a băgat imediat în probleme serioase la noul său club”, a scris csakfoci.hu.

ADVERTISEMENT
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte...
Digi24.ro
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș

Andre Duarte, două gafe la debutul la FCSB

După ce nu a avut drept de joc cu FC Argeș pentru că nu i-a venit cartea verde și cu Dinamo Zagreb pentru că nu putea fi trecut pe lista de Europa League, Andre Duarte a debutat la FCSB în meciul de coșmar cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România

Portughezul a început bine partida și a avut câteva intervenții foarte bune, iar în prima repriză a scăpat de o accidentare după ce fost lovit cu cotul în gât de atacantul Alibek Aliev. Însă, de aici au început să apară și erorile în dreptul său.

Mai întâi a fost scos din joc foarte ușor de același Aliev, care a înscris golul de 1-1 după o combinație cu Păun. Apoi, în ultimele momente ale întâlnirii, a pasat eronat înapoi spre Ngezana, balonul a fost interceptat de Biliboc și scorul a urcat la 4-1 pentru CFR.

ADVERTISEMENT

Portughezul, luat în colimator de Gigi Becali încă de la debut

În ciuda faptului că aștepta cu nerăbdare debutul lui Andre Duarte, unul dintre cei doi jucători pe care i-a adus la FCSB în această iarnă, Gigi Becali nu s-a sfiit să-l critice încă de la primul joc.

”Am fost încântat de Duarte că a zis MM. Dar dacă îl iei, lasă-l, mă, să stea câteva meciuri. O echipă care ia 4 goluri, fundașii centrali sunt vinovați”, a declarat Becali, după înfrângerea usturătoare cu CFR Cluj.

1.40 e cota Betano pentru ”x solist sau nu înscriu ambele echipe” la FCSB - Fenerbahce
Cristiano Ronaldo, mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa, Georgina Rodriguez. Ocazia specială...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa, Georgina Rodriguez. Ocazia specială pe care o sărbătorește vedeta
Vedeta lui Inter ratează meciul decisiv cu Borussia Dortmund! Ce variante are Cristi...
Fanatik
Vedeta lui Inter ratează meciul decisiv cu Borussia Dortmund! Ce variante are Cristi Chivu
Tragedia capătă proporții de neimaginat! Un alt fan PAOK a murit la doar...
Fanatik
Tragedia capătă proporții de neimaginat! Un alt fan PAOK a murit la doar 54 de ani, după ce a aflat de accidentul din România
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
iamsport.ro
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!