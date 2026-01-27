Ungurii nu au avut milă de Andre Duarte, după ce i-au văzut debutul în FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Rușine totală”

ADVERTISEMENT

Aflat la primul joc în tricoul campioanei României, Andre Duarte a avut o evoluție modestă în derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4. Prestația sa a fost un bun prilej pentru unguri să-l critice pe apărătorul portughez.

Andre Duarte a intrat în colimatorul ungurilor după FCSB – CFR Cluj 1-4

Transferat de FCSB în această iarnă după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest, Andre Duarte a avut parte de un debut de coșmar. El a făcut erori majore în duelul cu CFR Cluj, iar presa din Ungaria l-a taxat dur.

”Rușine totală: Jucătorul care a plecat controversat de la Ujpest s-a transformat imediat în cel mai slab jucător de pe teren în meciul-derby al noii sale echipe. FCSB a pierdut cu 4-1 în fața lui CFR Cluj, iar Andre Duarte, care a debutat pentru echipa bucureșteană, a greșit grav la al patrulea gol.

Sofascore l-a ‘premiat’ cu o notă de 5,3, fiind cel mai slab jucător de pe teren. Acest lucru este deosebit de jenant, având în vedere modul în care Duarte a părăsit Ujpest, iar acum s-a băgat imediat în probleme serioase la noul său club”, a scris .

Andre Duarte, două gafe la debutul la FCSB

După ce nu a avut drept de joc cu FC Argeș pentru că nu i-a venit cartea verde și cu Dinamo Zagreb pentru că nu putea fi trecut pe lista de Europa League, Andre Duarte a debutat la FCSB în meciul de coșmar cu CFR Cluj.

Portughezul a început bine partida și a avut câteva intervenții foarte bune, iar în prima repriză a scăpat de o accidentare după ce fost lovit cu cotul în gât de atacantul Alibek Aliev. Însă, de aici .

Mai întâi a fost scos din joc foarte ușor de același Aliev, care a înscris golul de 1-1 după o combinație cu Păun. Apoi, în ultimele momente ale întâlnirii, a pasat eronat înapoi spre Ngezana, balonul a fost interceptat de Biliboc și scorul a urcat la 4-1 pentru CFR.

Portughezul, luat în colimator de Gigi Becali încă de la debut

În ciuda faptului că aștepta cu nerăbdare debutul lui Andre Duarte, unul dintre cei doi jucători pe care i-a adus la FCSB în această iarnă, încă de la primul joc.

”Am fost încântat de Duarte că a zis MM. Dar dacă îl iei, lasă-l, mă, să stea câteva meciuri. O echipă care ia 4 goluri, fundașii centrali sunt vinovați”, a declarat Becali, după înfrângerea usturătoare cu CFR Cluj.