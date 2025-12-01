Ungurii, primele reacții după ce Andre Duarte a semnat cu FCSB. “S-a terminat!”

ADVERTISEMENT

FCSB a reușit primul transfer al iernii. Andre Duarte, ex-jucătorul lui FC U Craiova 1948, este noul fotbalist al roș-albaștrilor. Fundașul a plecat cu scandal din fotbalul maghiar, iar jurnaliștii din țara vecină au scris, imediat, despre faptul că portughezul a semnat cu campioana României.

Ce au scris ungurii după ce Andre Duarte a semnat cu FCSB

Andre Duarte este, de luni, fotbalistul FCSB-ului, . Fundașul va putea evolua pentru roș-albaștri din luna ianuarie și va îmbrăca tricoul cu numărul 3.

“Telenovela s-a terminat: conflictul dintre Andre Duarte și Ujpest s-a încheiat, iar fundașul a semnat în sfârșit cu FCSB. A ajuns în România și la scurt timp după aceea a semnat contractul: acum este cert că Andre Duarte, fostul fundaș al lui Ujpest, își va continua cariera la echipa FCSB”, au notat jurnaliștii de la .

Cine l-a așteptat pe Andre Duarte la aeroport

Potrivit ungurilor, Andre Duarte a aterizat la București în primele ore ale zilei de 1 decembrie. A fost întâmpinat de Bogdan Mitrea, fostul fundaș al FCSB-ului, și de un alt agent.

“Fundașul portughez a fost apoi supus cu succes controalelor medicale necesare. Ulterior a semnat noul său contract, care îl va lega de campionii recordului României până în vara anului 2028”, au mai notat maghiarii.

Și-a reziliat contractul cu Ujpest?

În ultimele săptămâni, presa a relatat despre conflictul dintre Ujpest și Andre Duarte. Fundașul a fost exclus din lotul primei echipe după ce o ofertă bună pentru el a fost respinsă în vară, iar contractul său a fost ulterior prelungit.

“Andre Duarte și-a luat rămas bun de la club acum o săptămână, ceea ce ne face să credem că și-a reziliat contractul cu alb-violeții. Dar, conform informațiilor de pe site-ul de fani Lila Sector, fundașul a discutat cu conducerea clubului doar că ar putea negocia cu alte echipe pentru a părăsi Ujpest în schimbul unei sume de transfer în iarnă”, au precizat jurnaliștii.

De altfel, Ujpest nu i-a anunțat încă oficial plecarea. “Andrei Duarte a semnat cu FCSB, dar clubul nu a comunicat încă mutarea jucătorului”, a titrat și .