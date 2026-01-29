Sport

Ungurii s-au făcut de râs în Europa League! Autogol de cascadorii râsului. Video

Start de meci cu ghinion pentru Ferencvaros! Ungurii și-au trimis mingea în propria poartă în duelul cu echipa din Premier League, Nottingham Forest.
Alex Bodnariu
29.01.2026 | 23:41
Ungurii sau facut de ras in Europa League Autogol de cascadorii rasului Video
ULTIMA ORĂ
Autogol incredibil în Nottingham Forest - Ferencvaros. Ungurii și-au trimis mingea în propria poartă
ADVERTISEMENT

Ferencvaros, campioana Ungariei, a avut parte de un început de meci de coșmar în Europa League, în fața celor de la Nottingham Forest. Echipa din Premier League conducea cu 2-0 după doar 21 de minute. Maghiarii și-au trimis balonul în propria poartă.

Autogol incredibil în Nottingham Forest – Ferencvaros. Ungurii și-au trimis mingea în propria poartă

În minutul 17 al partidei din capitala Ungariei, Yates, fotbalistul celor de la Nottingham Forest, a trimis o centrare la firul ierbii. Colegii săi nu au reușit să ajungă la balon, însă, până la urmă, mingea a intrat în poarta celor de la Ferencvaros. Otvos a încercat să respingă balonul, însă intervenția s-a dovedit una eronată.

ADVERTISEMENT

Doar patru minute mai târziu, Igor Jesus, atacantul celor de la Nottingham Forest, a dublat diferența de pe tabelă. Tot Yates a fost jucătorul cu ultima pasă, însă de această dată și-a găsit un coleg. Maghiarii nu au reușit să reducă din diferență până la finalul primei părți.

Ferencvaros și Nottingham Forest pot merge împreună în primăvara europeană!

Totuși, Ferencvaros își va continua aventura în cupele europene, indiferent de rezultatul din partida cu Nottingham Forest. Maghiarii sunt în siguranță, cu 15 puncte după primele șapte jocuri. În cazul unei victorii, ar urca în primele opt și ar scăpa de baraj, calificându-se direct în optimi.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Și la Nottingham Forest situația arăta bine înainte de partida cu Ferencvaros. Echipa din Premier League avea 11 puncte, iar doar un dezastru ar fi făcut posibil scenariul în care formația de pe City Ground ar fi ratat calificarea în fazele superioare ale Europa League.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

Totuși, în Premier League situația nu arată la fel de bine pentru Nottingham Forest. Echipa antrenată de Sean Dyche este pe locul 17 și se bate pentru salvarea de la retrogradare, după un start de sezon mult sub așteptări.

FCSB – Fenerbahce 1-1, live video în etapa 8 din Europa League. Cisotti...
Fanatik
FCSB – Fenerbahce 1-1, live video în etapa 8 din Europa League. Cisotti restabilește egalitatea
O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a...
Fanatik
O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a apărut în văzul tuturor
Droguri găsite la FCSB – Fenerbahce! Anunțul jandarmeriei. Exclusiv
Fanatik
Droguri găsite la FCSB – Fenerbahce! Anunțul jandarmeriei. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Acuzații grave! A lucrat la Ministerul Sportului și susține că SuperLiga a avut...
iamsport.ro
Acuzații grave! A lucrat la Ministerul Sportului și susține că SuperLiga a avut o singură 'campioană curată' în ultimii 10 ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!