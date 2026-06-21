Ungurii se laudă cu Istvan Kovacs după ce a intrat în istorie la Campionatul Mondial: „Mândru de originile maghiare!”

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Istvan Kovacs (41 de ani) a arbitrat meciul cu numărul 1000 din istoria Campionatului Mondial, Tunisia – Japonia 0-4. „Centralul” din Carei a fost ajutat la cele două margini de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și a avut o prestație în general foarte apreciată. În acest context, publicațiile de sport din Ungaria au început să se întreacă în elogii la adresa arbitrului român.

Ungurii îl revendică pe Istvan Kovacs după borna istorică de la Campionatul Mondial

Plecând bineînțeles de la originile sale maghiare, presa de la Budapesta și l-a „revendicat” pe Kovacs, subliniind că acesta este în prezent unul dintre cei mai buni arbitri din lume și susținând că el întotdeauna s-ar fi mândrit cu faptul că are respectivele „rădăcini” în Ungaria. „Meciul a avut o semnificație istorică și a avut, de asemenea, un protagonist maghiar: Istvan Kovacs, arbitrul din Transilvania, care își revendică cu mândrie originile maghiare, dar care oficial este român.

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Istvan Kovacs, unul dintre cei mai buni arbitri din lume, a fost la Cupa Mondială și acum patru ani, dar atunci fusese doar rezervă, așa că de data aceasta și-a făcut debutul”, au notat jurnaliștii de la într-un articol cu titlul „Un nume maghiar a fost scris pe tricoul de la meciul istoric Tunisia – Japonia”.

Ce a scris presa de la Budapesta după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul cu numărul 1000 din istoria Campionatului Mondial

De asemenea, în aceeași notă, cei de la au scris pe seama acestui subiect următoarele: „Jucătorii au purtat tricouri speciale, cu numărul 1.000, și a existat de asemenea un detaliu maghiar, din moment ce meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs”. Nu în ultimul rând, în acest context ar mai trebui amintit și faptul că presa din Ungaria a avut aceeași abordare și anul trecut, după ce a arbitrat finala UEFA Champions League de la Munchen dintre PSG și Inter Milano.

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„Mama sa e din familie de șvabi, tatăl său e maghiar, el e cetățean român din naștere, dar în 2011 a primit și cetățenia maghiară, de care e foarte mândru”, s-a notat la vremea respectivă în presa maghiară. Revenind la meciul jubiliar de la Campionatul Mondial dintre Tunisia și Japonia, , culmea, acuzat chiar de către învingătorii niponi și petrecut în chiar primul minut de joc.