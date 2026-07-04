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„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României

O publicație din Ungaria a scris despre prezența lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială din această vară, însă l-a descris într-un mod incredibil pe „centralul” român.
Bogdan Mariș
04.07.2026 | 14:15
Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania premiat de FIFA Mesajul revoltator al unei publicatii maghiare la adresa Romaniei
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O publicație din Ungaria l-a caracterizat pe Istvan Kovacs (41 de ani) drept „ungurul din Transilvania”. FOTO: Hepta
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Primul meci condus de Istvan Kovacs (41 de ani) la Cupa Mondială din această vară, Tunisia – Japonia 0-4, a reprezentat un moment istoric, deoarece a fost partida cu numărul 1.000 la turneele finale mondiale. Într-un articol dedicat acestui meci, o publicație din Ungaria l-a numit pe Kovacs „ungurul din Transilvania”, fără a menționa faptul că arbitrul reprezintă România.

O publicație maghiară l-a numit pe Istvan Kovacs „ungurul din Transilvania”

Hungary Today, o publicație în limba engleză dedicată Ungariei, a publicat un articol despre faptul că Istvan Kovacs a fost delegat de FIFA la partida Tunisia – Japonia 0-4 din faza grupelor de la Cupa Mondială. Maghiarii au subliniat faptul că forul mondial i-a oferit arbitrului meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, însă l-au caracterizat pe acesta într-un mod neașteptat. „Arbitru maghiar din Transilvania premiat cu o distincție specială la Cupa Mondială FIFA”, a fost titlul oferit de publicația maghiară, care nu a menționat faptul că Istvan Kovacs reprezintă România la nivel internațional.

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„În meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale – pe care Istvan Kovacs, născut la Carei (Nagykaroly), l-a condus fără mari dificultăți – japonezii au dominat clar și au devenit prima echipă din Asia care marchează patru goluri într-un meci de la Cupa Mondială. Pentru arbitrul maghiar, acest meci a fost o bornă semnificativă în carieră”, au notat cei de la Hungary Today.

Istvan Kovacs, „uitat” de FIFA după faza grupelor?

După ce a condus duelul dintre Tunisia și Japonia, Istvan Kovacs a mai fost delegat la un meci din faza grupelor, Iordania – Argentina 1-3, prestația sa fiind criticată. „Centralul” român așteaptă în continuare primul său meci în faza eliminatorie, acesta nefiind delegat la niciun joc din 16-imile de finală. Kovacs a fost prezent și la Cupa Mondială din 2022, unde însă nu a condus niciun joc din postura de „central”.

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Ultimul arbitru din Ungaria care a condus meciuri la Cupa Mondială este Viktor Kassai, prezent la ediția din 2010, organizată în Africa de Sud. „Centralul” maghiar a arbitrat patru jocuri: Brazilia – Coreea de Nord 2-1 și Mexic – Uruguay 0-1 în faza grupelor, Statele Unite – Ghana 1-2 în optimi și semifinala dintre Germania și Spania, în care ibericii s-au impus cu 1-0.

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