„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României

ADVERTISEMENT

Primul meci condus de Istvan Kovacs (41 de ani) la Cupa Mondială din această vară, Tunisia – Japonia 0-4, a reprezentat un moment istoric, deoarece a fost partida cu numărul 1.000 la turneele finale mondiale. Într-un articol dedicat acestui meci, o publicație din Ungaria l-a numit pe Kovacs „ungurul din Transilvania”, fără a menționa faptul că arbitrul reprezintă România.

O publicație maghiară l-a numit pe Istvan Kovacs „ungurul din Transilvania”

Hungary Today, o publicație în limba engleză dedicată Ungariei, a publicat un articol despre faptul că Istvan Kovacs a fost delegat de FIFA la partida Tunisia – Japonia 0-4 din faza grupelor de la Cupa Mondială. Maghiarii au subliniat faptul că forul mondial i-a oferit arbitrului meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, însă l-au caracterizat pe acesta într-un mod neașteptat. „Arbitru maghiar din Transilvania premiat cu o distincție specială la Cupa Mondială FIFA”, a fost titlul oferit de publicația maghiară, care nu a menționat faptul că Istvan Kovacs reprezintă România la nivel internațional.

ADVERTISEMENT

„În meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale – pe care Istvan Kovacs, născut la Carei (Nagykaroly), l-a condus fără mari dificultăți – japonezii au dominat clar și au devenit prima echipă din Asia care marchează patru goluri într-un meci de la Cupa Mondială. Pentru arbitrul maghiar, acest meci a fost o bornă semnificativă în carieră”, au notat cei de la .

Istvan Kovacs, „uitat” de FIFA după faza grupelor?

După ce , . „Centralul” român așteaptă în continuare primul său meci în faza eliminatorie, acesta nefiind delegat la niciun joc din 16-imile de finală. Kovacs a fost prezent și la Cupa Mondială din 2022, unde însă nu a condus niciun joc din postura de „central”.

ADVERTISEMENT

Ultimul arbitru din Ungaria care a condus meciuri la Cupa Mondială este Viktor Kassai, prezent la ediția din 2010, organizată în Africa de Sud. „Centralul” maghiar a arbitrat patru jocuri: Brazilia – Coreea de Nord 2-1 și Mexic – Uruguay 0-1 în faza grupelor, Statele Unite – Ghana 1-2 în optimi și semifinala dintre Germania și Spania, în care ibericii s-au impus cu 1-0.