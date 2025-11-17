Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție fabuloasă! Cum a reacționat Simona Halep când a văzut-o pe Ioana Țiriac

ADVERTISEMENT

Ioana Țiriac, unica fiică a magnatului Ion Țiriac, i-a impresionat pe urmăritorii săi cu ultima sa apariție. Tânăra a optat pentru o ținută cu adevărat fabuloasă, iar cadrul a fost și el unul de poveste.

Cum s-a afișat unica fiică a lui Ion Țiriac pe internet

Ioana Țiriac a postat pe contul personal de Instagram o imagine fabuloasă. Tânăra a optat pentru o ținută elegantă și s-a fotografiat pe marginea unei piscine. Și inclusiv Simona Halep a remarcat apariția sa.

Deși marea sportivă nu a lăsat un comentariu, aceasta a fost printre primii care au apreciat postarea. Unica fiică a lui Ion Țiriac a optat pentru o rochie albă, lungă, satinată, cu spatele gol.

Totodată, aceasta mai are și o geantă albastră tip plic, agățată pe umăr. Nu este clar unde e făcută fotografia, însă având în vedere că Ioana Țiriac e stabilită în Dubai de ceva timp, cel mai probabil sunt șanse mari ca și imaginea să fie surprinsă acolo.

Cu ce se ocupă Ioana Țiriac

Amintim faptul că Ioana Țiriac lucrează în prezent în Dubai, în domeniul imobiliarelor. De altfel este bine cunoscut faptul că acest sector este într-o continuă expansiune în această țară în ultimii ani.

, tânăra este fiica pe care miliardarul o are alături de Sophie Ayad. Cei doi nu au fost căsătoriți, dar au avut o relație în perioada 1992 – 2001. Totodată, aceștia mai au împreună și un băiat pe nume Karim.

Iar deși tânăra în vârstă de 28 de ani ar fi putut alege să meargă oriunde pe glob, aceasta a ales Dubaiul. A făcut facultatea în Statele Unite, iar ulterior s-a refugiat în țara unde ”luxul” este pe primul loc.

Ce relație are Ion Țiriac cu unica sa fiică

În ceea ce privește relația dintre Ioana Țiriac și tatăl său, miliardarul și fiica sa comunică destul de des. .

La acel moment însă, Ion Țiriac dezvăluia că a ales să ignore cererea fiicei. Astfel, acesta a ajuns să încheie înțelegerea pentru 400 de milioane de euro. Tranzacția, aprobată de WTA și ATP, a fost finalizată în 2022, însă suma totală a fost semnificativ mai mare decât se anunțase inițial.

„Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii (n.r. l-a vândut). Nu am mai putut. Gata mi-ajunge! Nu mai pot!

Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe”, spunea Ion Ţiriac, conform as.ro.