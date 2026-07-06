Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri și a eliminat Brazilia din Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

Iubita lui Erling Haaland a distribuit un mesaj simplu după prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri. Ce a avut de spus tânăra imediat ce echipa națională norvegiană a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială.

Cum a reacționat partenera lui Erling Haaland după meciul dintre Norvegia – Brazilia

Erling Haaland este omul momentului în țara sa natală, după ce a marcat două goluri pentru naționala de fotbal norvegiană. A învins Brazilia în Campionatul Mondial, scor 2-1, calificându-se în sferturi. La scurtă vreme după victorie a făcut o și a strâns numeroase like-uri.

ADVERTISEMENT

Milioane de oameni din lumea întreagă au reacționat, la fel și partenera sa de viață. Fosta fotbalistă cu care formează un cuplu din anul 2021 a recurs la un singur termen pentru a descrie ceea ce simte. Isabel Johansen s-a declarat extrem de entuziasmată de reușita atacantului care .

Superba șatenă s-a bucurat din plin de victorie. Aflată în tribune la partida disputată pe MetLife Stadium din New Jersey tânăra a decis să distribuie o serie de imagini din timpul sărbătorii norvegienilor. Cu siguranță, este mândră de starul lui Manchester City, punctând faptul că atmosfera a fost o adevărată ”nebunie”.

ADVERTISEMENT

Cu un unic cuvânt a atras atenția asupra sa, reacțiile neîntârziind să apară. În una dintre poze iubita lui Erling Haaland zâmbește larg spre cameră având pe cap o cască aurie de viking cu coarne albe. Această cască reprezintă un accesoriu asociat adesea cu suporterii Norvegiei. În altă imagine stă ghemuită lângă fotbalist, în timp ce își sprijină capul pe umărul acestuia.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Georgina Rodriguez, reacție la pozele iubitei lui Erling Haaland

În fundal se poate observa un ecran uriaș pe care scrie „NEW YORK NEW JERSEY”. De asemenea, din fotografii nu lipsește denumirea evenimentului sportiv unde au fost imortalizate amintirile, și anume FIFA World Cup 2026. În plus, membri ai staffului apar în pozele din mediul online, apreciate de un număr mare de fani.

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai cunoscute influencerițe a lăsat un like neașteptat. Georgina Rodriguez nu a stat deoparte după ce Norvegia a învins Brazilia. Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo s-a alăturat miilor de internauți care au rezonat cu povestea trăită de echipa națională de fotbal. Bruneta urmărește cu mare interes meciurile din Campionatul Mondial.

Evoluții impresionante pentru Erling Haaland

Starul norvegian trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Erling Haaland i-a egalat pe Lionel Messi şi Kylian Mbappe în clasamentul golgheterilor CM 2026, după ce a marcat două goluri în partida cu Brazilia pe care a eliminat-o. Fiecare fotbalist are 7 reușite în momentul de față, însă atacantul spune că nu-i vine să creadă prin ce trece.

ADVERTISEMENT

„Uneori trebuie să mă ciupesc ca să cred că totul este real, pentru că este atât de important. De obicei nu rămân fără cuvinte, dar acum am rămas fără cuvinte. Mi-a fost greu să cred că aş putea ajunge la acest nivel în ceea ce priveşte realizările în viaţa mea, dar mi-am dovedit mie însumi că este posibil.

Aşa că a fost un sentiment ciudat să înving Brazilia în felul acesta. Mi-a luat ceva timp să cred, dar am reuşit şi este absolut incredibil, într-adevăr. Ca să fiu sincer, să marchezi şapte goluri pentru Norvegia la o Cupă Mondială este ceva foarte special. Este incredibil. Sunt fără cuvinte. Este dificil să exprim în cuvinte ceea ce simt şi ceea ce trăiesc, pentru că totul pare ireal. Ne schimbăm ca naţiune fotbalistică.

Am mai spus-o: în timp am câştigat încredere. Suntem cu adevărat una dintre cele mai bune echipe din Europa şi din lume, pentru că am realizat ceva incredibil. Şi ne-a luat 28 de ani să realizăm asta. Sunt mândru de ţara mea şi de toţi cei care fac parte din asta”, a explicat Erling Haaland, în cadrul unui interviu acordat pe stadionul MetLife din New Jersey, relatează .

Până acum atacantul are 54 de selecții la prima reprezentativă a Norvegiei. A avut evoluții impresionante, reușind să marcheze 62 de goluri. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață se ridică la 200.000.000 de euro.