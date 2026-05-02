Unicul lucru la care Ion Țiriac nu se pricepe: ”Sunt singurul dintre 20 de milioane de români”

Ion Țiriac a adunat o avere considerabilă datorită proiectelor în care a investit. Renumitul om de afaceri are idei excelente, dar susține că există un lucru la care nu se pricepe. E unicul domeniu în care nu se implică, în ciuda faptului că a fost de această parte a baricadei ani la rând.

Ion Țiriac, despre singurul domeniu în care nu se descurcă

A practicat tenis și hochei pe gheață, reușind să fie un nume important în sport. Ion Țiriac (86 ani) a fost membru al echipei de hochei pe gheață a României, cu care a participat la JO de iarnă Innsbruck și la Campionatul Mondial, în perioada 1958 – 1964. Retragerea fostului președinte COSR a venit în anul 1979.

După renunțarea la activitatea fizică s-a implicat activ în lumea business, deși uneori este deranjat de legile statului român. De curând a avut o r pentru spitalul de psihiatrie pe care-l construiește din banii proprii. Unitatea va costa 16 milioane de euro.

Revenind la sport, acesta a rămas un element esențial în viața sa, oferind prin fundația sa cursuri gratuite de tenis și fotbal. Cu toate acestea, miliardarul, care susține că există un domeniu despre care nu poate spune multe. E un joc pe care-l practică foarte mulți oameni. În plus, românii îl urmăresc cu mare interes.

„Eu am mai spus, începând cu Gigă Hagi și cu Dumnezeu să-l ierte, domnul Lucescu, că sunt singurul din ăia 20 milioane de români care nu se pricepe la fotbal. Am făcut sport și am făcut și sport de echipă. Domnule, după părerea mea, jucătorul român de fotbal nu știe să joace fără minge.

Cât timp joacă un jucător în 90 de minute cu mingea? 2 minute? Cam așa, 3 minute, 4 minute, dar restul ce face? Așteaptă să-i dea pasa. Așteaptă. Atât timp cât el nu se mișcă 10 kilometri…”, a explicat Ion Țiriac, la Interviurile .

Ion Țiriac: ”Sunt absolut trist acum”

„Jucătorul de fotbal, după părerea mea, ar trebui să alerge cel puțin 15 kilometri. Echipa României de fiecare dată când se califica undeva, veneam dimineața și plecam seara. Oriunde în lume, în Europa.

Și sunt absolut trist acum, văzând ce ni se întâmplă, că am ajuns unde am ajuns și nu văd portița de ieșire”, a completat afaceristul, mai arată sursa citată anterior. În schimb, Ion Țiriac discută cu interes despre tenis, activitate care i-a adus merite înalte.

A jucat trei finale de Cupa Davis, toate pierdute în fața SUA, cu Ilie Năstase partener. Acestea s-au desfășurat în anii 1969, 1970, 1972. De asemenea, cea mai bună performanță e un Grand Slam la dublu, în 1970, tot împreună cu partenerul său.

În plus, fostul sportiv a ocupat funcția de manager și antrenor al unor mari tenismeni. Printre cei mai cunoscuți se numără Ilie Năstase, Guillermo Vilas, Henri Leconte, Boris Becker și Marie Joe Fernandez. Steffi Graf, Marat Safin, Anke Huber, Goran Ivanisevici au fost învățați să joace tot de Ion Țiriac.