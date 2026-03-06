Uniforme de 250 de milioane de lei pentru Poliția Română, dar pantalonii se rup în misiune, din cauza ninsorii. Materialele vin din China și Turcia

ADVERTISEMENT

La finalul lunii februarie, un polițist a fost la un pas să rămână dezbrăcat în timp ce se afla în misiune, după ce pantalonul uniformei pe care Poliția Română (Inspectoratul General al Poliției Române) îl oferă propriilor angajați s-a rupt. Motivul: materialul nu a mai rezistat după precipitațiile căzute pe pantalonul polițistului aflat în misiune.

Pantalonii buclucași

FANATIK a descoperit că hainele polițiștilor, de care se plâng sindicatele din domeniu, au costat 200 de milioane de lei. La acest buget se adaugă și cel pentru încălțăminte, unde contractul alocat s-a ridicat la 58 de milioane de lei. Pantalonii sunt realizați de firme din România care importă textile din China și Turcia, din care confecționează uniformele. Reprezentanții companiilor producătoare ne-au asigurat că obiectele de îmbrăcăminte sunt de calitate.

„Însă noaptea trecută, în timp ce dirija traficul pe ninsoare, pantalonii s-au deșirat pur și simplu după ce s-au udat de la precipitațiile căzute. O uniformă care ar trebui să ofere protecție și demnitate polițistului ajunge să îl pună în situații ridicole și periculoase. Cerem respect pentru polițiști. Respect pentru uniformă și banul public, calitate reală, nu scuze și manipulări”, au scris reprezentanții Europol la acel moment într-o postare pe Facebook pe 22 februarie.

„De ani de zile atragem atenția asupra calității îndoielnice a articolelor ce compun noua uniformă, însă reprezentanții IGPR au preferat să devină, nu știm cu ce interes, avocații producătorului, transmițând public că polițiștii nu știu să poarte sau nu știu să spele uniforma”, se mai plâng sindicaliștii.

„Acesta este nivelul de calitate cerut și acceptat de Poliția Română în schimbul unor contracte de milioane de euro”, au mai scris reprezentanții sindicali.

Pantalonii croiți în Craiova cu materiale chinezești și turcești

Pantalonii care s-au rupt în timp ce ofițerul de la rutieră dirija circulația sunt produși de firma Mentor SRL din Craiova, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK de la Inspectoratul General al Poliției Române.

Societatea a câștigat contractele-cadru scoase la licitație de în 2024, înțelegeri contractuale care vizau să asigure pantalonii, bluze cu mânecă scurtă și bluze cu mânecă lungă pentru polițiștii din România.

Valoarea comenzilor ar trebui să se ridice la 64 de milioane de lei. Din acest buget, Mentor a primit până acum comenzi de 8,3 milioane de lei, așa cum reiese din contractele subsecvente consultate de FANATIK.

Mentor trebuie să furnizeze costum de intervenție (bluză de intervenție și 2 pantaloni de intervenție pentru bărbați sau femei), plus bluză de intervenție. Pentru pantalonii de intervenție, cantitățile maxime care trebuie oferite de Mentor sunt de 130.000 de bucăți.

Reprezentanții Mentor ne-au asigurat că produsele companiei oferite polițiștilor sunt de calitate și că incidentul reclamat de Europol a fost o întâmplare motivată probabil de mărimea pantalonului cerut de polițistul în cauză.

Pantalonii sunt croiți în județul Dolj cu textile din China și Turcia

Firma este deținută de soții Mihaela Mănescu (75%) și Leonardo-Geo Mănescu (25%). Leonardo-Geo Mănescu este profesor universitar și deține titlul de doctor în inginerie electrică, obținut la Institutul Național Politehnic din Grenoble, Franța. Este unul dintre cei mai cunoscuți profesori universitari din Craiova.

În perioada 2013-2016, precum și din anul 2020 până în prezent, Leonardo-Geo Mănescu a fost și este președinte al Senatului Universității din Craiova. Leonardo-Geo Mănescu ocupă și funcția de director general al Infrastructurii de Cercetare în Științe Aplicate (INCESA).

Conform Anuarului Camerei de Comerț și Industrie a României, această firmă figurează ca importator de produse din China (Republica Populară) și Turcia, conform datelor privind operațiunile comerciale externe.

Importurile vizează încălțăminte și articole de acoperit capul, echipamente electrice și mașini, materiale plastice și articole din cauciuc, materiale textile și produse textile, precum și diverse alte bunuri. Activitatea indică aprovizionarea cu o gamă variată de produse din aceste piețe externe.

Mai exact, cum ne-au spus reprezentanții firmei și ai IGPR, compania importă doar materialele textile, nu și pantalonii sau alte obiecte de îmbrăcăminte care fac parte din uniformele polițiștilor.

Contractele de 200 de milioane de lei pentru hainele polițiștilor

IGPR a semnat șapte acorduri – cadru, în 2024, pentru uniformele oamenilor legii.

Spre exemplu, s-a semnat un acord pentru furnizare costume din stofă în valoare de 76,4 milioane de lei. Echipamentul oferit de Monica Design Impex este compus din costum din stofă vară/iarnă pentru chestori, comisari, inspectori și agenți (bărbați – sacou + 2 pantaloni / femei – sacou + 1 pantalon + 1 fustă). Firma ar trebui să ofere până la 60.000 de costume.

Axel Project SRL a mai semnat un acord-cadru pentru furnizare scurtă pentru uniforma de serviciu în valoare de 35,6 milioane de lei. Cantitățile maxime care ar trebui furnizate de firme ar putea ajunge la 57.000 de bucăți.

Vladoor Smart a semnat un acord-cadru pentru furnizare scurtă pentru uniforma de reprezentare în valoare de 15,6 milioane de lei. Cantitățile maxime pot ajunge până la 24.000 de haine. Vladoor Smart SRL, din Dolj, furnizează scurte pentru bărbați și femei destinate uniformei de reprezentare și ceremonialuri, contractul având o valoare de aproximativ 15,6 milioane de lei (valoare estimată fără TVA). Societatea este controlată de Mihaela Mănescu. Aceasta mai deține și firma Mentor SRL, așa cum este precizat la contractul legat de pantaloni.

Nimar a semnat un acord-cadru pentru furnizare șepcuță bleumarin/albă în valoare de 3,5 milioane de lei. Treximco a încheiat un acord-cadru pentru furnizare șapcă cu două coafe în valoare de 3,3 milioane de lei. De asemenea, compania Nimar SRL Reghin din județul Mureș a obținut un contract de 3,5 milioane de lei pentru scurte pentru uniforma de reprezentare și ceremonialuri. Acționarii sunt Ioan Tinca (50,07%) și Nicoleta Tinca (49,93%).

Cât s-a plătit din cele 200 de milioane de lei

Așa cum am mai amintit la contractele privind pantalonii, IGPR a acordat companiei Mentor un contract pentru furnizare de costum de intervenție în valoare de 58,1 milioane de lei. Este vorba de seturi compuse dintr-o o bluză de intervenție și doi pantaloni de intervenție. Numărul seturilor poate ajunge la 130.000. Mentor a mai primit un acord-cadru pentru furnizare cămașă-bluză pentru uniforma de reprezentare în valoare de 6,25 milioane de lei. Cantitățile maxime pot ajunge până la 50.000 de produse.

Conform unei monitorizări realizate de FANATIK, din valoarea totală a contractelor-cadru de aproape 200 de milioane de lei, a plătit până în acest moment doar 33,5 milioane de lei. Plățile realizate au fost astfel:

Monica Design Impex SRL a primit (cinci contracte subsecvente) 13,6 milioane de lei

Mentor a primit (șase contracte subsecvente) 8,3 milioane de lei

Nimar a primit (patru contracte subsecvente) 4,6 milioane de lei

Axel Project SRL a primit (patru contracte subsecvente) 2,3 milioane de lei

Vladoor Smart a primit (două contracte subsecvente) 1,2 milioane de lei

Treximco a primit un contract de 228.879 de lei

Încălțăminte Made in Frumușani

Firma Lenox Prod a câștigat în noiembrie 2024 licitația deschisă pentru un contract în valoare de 58 milioane de lei oferit de IGPR pentru încălțămintea polițiștilor.

Contractul constă în furnizarea de pantofi intervenție iarnă bărbați/femei (valoare estimată 6,7 milioane de lei, fără TVA), pantofi intervenție vară bărbați/femei (valoare estimată 24,5 milioane de lei fără TVA), ghete intervenție iarnă bărbați/femei (19,9 milioane de lei), precum și ghete intervenție vară bărbați/femei (6,8 milioane de lei).

Sorin Nicolau deține firme din București care au avut afaceri de 37 de milioane de lei în 2024. Produsele sunt realizate la fabrica din Frumușani, județul Călărași.

La rândul ei, firma Bocanci.com din Vicovu de Jos, județul Suceava, a câștigat un contract în valoare de 6,2 milioane de lei, tot în urma licitației organizate de IGPR. Societatea este deținută de Carcea Salome, care este și administratorul societății. Începând cu anul 2007, societatea are 9 contracte câștigate în urma unor licitații publice, valoarea acestora fiind de circa 11 milioane de euro, după cum susține presa ieșeană.