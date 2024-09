Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii. Directorii de liceu salută inițiativa, toți elevii se vor îmbrăca la fel

Sunt de acord cu implementarea uniformelor majoritatea părinților și profesorilor, în funcție cu directorii sau inspectorii școlari. Nu ar fi de acord jumătate dintre elevi, însă părerea lor nu contează oricum atunci când se iau decizii din interiorul Ministerului Educației. Așadar, rămâne de văzut când se va implementa legea.

Directorii de liceu salută inițiativa, toți elevii se vor îmbrăca la fel

Momentan, directorul Colegiului IL Caragiale din București, Andreia Bodea, spune că salută această inițiativă pentru că nu va mai exista bullying în funcție de îmbrăcăminte. Asta, pentru că elevii săraci deseori nu au cu ce se să se îmbrace la școală, în timp ce aceia cu posibilități tind să își terorizeze colegii.

Sunt din ce în ce mai multe școli care se confruntă cu un bullying legat de modul în care se îmbracă elevii care au posibilități mai modeste. Este ceva ce nu voi accepta niciodată. Sunt foarte sensibilă când vine vorba despre asta. Pentru mine este o durere personală și profundă.

Sunt din ce în ce mai mulți copii care suferă teribil din cauza faptului că ei nu se pot îmbrăca la fel bine așa cum o fac alți colegi de-ai lor. Și problema nu ar fi cum se îmbracă acești colegi, ci faptul că ei se fălesc cu asta, se dau mari, au impresia că le sunt superiori celorlalți”, a povestit directorul pentru

Profesorii vor ca uniformele școlare să fie obligatorii, părinții nu prea

a venit la școală îmbrăcată în trening și a început să plângă pentru că erau colegi care își băteau joc de ea. Asta, în condițiile în care familia era săracă și nu își permitea să îi cumpere alte haine. Astfel de situații ar fi rezolvate imediat de uniformele școlare.

”Dacă ar fi după mine, aș introduce o uniformă se secol XXI, nu cum purtam eu pe vremea când eram elevă. Iar din acest an chiar voi impune o ținută. În regulamentul nostru intern pe care îl vom adapta acum, vom detalia ce înseamnă fuste scurte. La centimetri. Apoi, vom propune o ținută standard: cămașă, bluză, tricou, pantalon sau fustă închise la culoare.

Vom stabili cu lux de amănunte ce înseamnă o ținută indecentă, necorespunzătoare. Până acum nu am avut și nu vreți să știți cum veneau elevii îmbrăcați la școală. Parcă erau în arena circului! Fetele vin cu niște bustiere cu tot abdomenul gol, de la stern până sub buric. E ca un costum de baie. Vin decoltate, cu bluze transparente, strâmte, cu colanți de faci anatomie pe corpul lor”, se plânge directorul.

Țările avansate au toate uniforme școlare, la fel și școlile cu renume

Desigur, problema pleacă de la părinți, mulți dintre ei incapabili să le ofere o educație copiilor. Doar că, acești părinți s-au organizat în diverse ”federații” și ”organizații” care deseori pun bețe în roate oricăror demersuri. Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților, a subliniat că uniforma poate fi introdusă oricum în orice școală, dacă părinții sunt de acord.

Cu toate acestea, profesorii și directorii așteaptă ca legea să fie de la cel mai înalt nivel, astfel că nimeni să nu mai poată protesta. Statistic, 55% dintre părinți ar accepta uniforma școlară, 45% nu. Cei care se opun cred că uniforma școlară ”este o practică comunistă”. Asta, deși mai toate marile școli și universități din lume au uniforme, sau societăți de 100 de ori mai avansate ca România, cum ar fi cea japoneza sau din Coreea de Sud sau chiar și Marea Britanie.

O problemă care nu poate fi neglijată e faptul că uniforma costă bani, iar nu toți părinții își permit să investească în aceste uniforme, mai ales că tinerii cresc de la an la an. ”Într-adevăr, autoritățile vor trebui să analizeze această problemă a costurilor și să vină în întâmpinarea celor cu venituri modeste. Nu toți părinții vor avea bani să cumpere aceste uniforme. Trebuie să ne gândim și la ei, mai ales că un elev are nevoie de două, trei schimburi”, recunoaște și profesoara Andreia Bodea.