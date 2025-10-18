„Unii latră pe lângă mine și Gigi Becali”. Patronul liderului SuperLigii, reacție dură pentru Giovanni Becali

Valeriu Iftime i-a dat o replică dură lui Giovanni Becali. Patronul lui FC Botoșani a intervenit furibund la FANATIK SUPERLIGA și a comenta declarația de la „GIOVANNI SHOW”. Ioan Becali a transmis că „e o rușine pentru fotbalul românesc” prezența moldovenilor pe locul 1 în SuperLiga.

Impresiile lui Valeriu Iftime, după ce FC Botoșani a devenit lider în SuperLiga

FC Botoșani e lider în SuperLiga înainte de etapa a 12-a. Echipa lui Leo Grozavu are 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, ocupanta locului 2. Moldovenii sunt însă pe prima poziție datorită golaverajului superior: 24-11. Următorul meci al botoșănenilor e la U Cluj, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 15:30.

„Sperăm. D-abia ne-am încălzit. Nu pot vorbi mai mult, să nu devin obraznic. Dar tot sper că și meciul ăsta va fi bun și dacă meciul ăsta va fi bun și următorul trebuie să fie bun că e acasă. Dar, cum spun fotbaliștii, o luăm pas cu pas, meci cu meci. E un meci greu, cu o echipă un pic rănită, U Cluj. Dar pe care anul trecut am bătut-o când era mai în formă decât noi. Ne-au boxat și le-am dat un gol pe contraatac. Așa că am putea repeta schema asta. Să ne atace în continuu, ai mei să se apere foarte bine și pac, mai dăm un gol pe contraatac și asta e viața.

Dacă luăm încă 3 puncte ar fi extraordinar. Am emoții foarte mari pentru meciul de sâmbătă. Ideea e că la FC Botoșani e o stare foarte bună în cadrul grupului și din ce am vorbit cu Leo Grozavu, dar starea asta se poate strica la prima înfrângere. Sper să nu vină atât de repede prima înfrângere. Dar avem un greu meci mâine și eu zic că nu o să ne facem de râs”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Porumboiu ar putea să o susțină financiar pe FC Botoșani

Valeriu Iftime a vorbit și despre posibilitatea de a primi ajutor financiar din partea lui Adrian Porumboiu. Fostul arbitru FIFA nu a mai fost implicat în fotbal de când era patron la FC Vaslui.

„Chiar ieri am vorbit cu dumnealui. Ținem aproape. Nu am făcut un pas clar financiar. A avut cineva de la mine din club o discuție cu un trimis de-al dumnealui, dar încă nu am procesat documente.

Domnul Porumboiu nu vine acționar la FC Botoșani. Domnul Porumboiu vine ca un om de fotbal care poate să dea un contract de sponsorizare, care nu știu dacă e mare sau mic. Nu știu nicio dimensiune și nici nu vreau. Dumnealui a venit la proprie inițiativă.

Dacă dumnealui poate să dea niște bani la fotbal, e ok. Dar e foarte reconfortantă o discuție cu dumnealui. E un tip cu speranță, are tot felul de lucruri care țin de fotbal, de la limbaj, jargoane și toate celelalte. Mă încălzesc când vorbesc cu dumnealui. Îmi crește încrederea. Că a mâncat o pâine neagră în fotbal, amară, cum spune dumnealui.

Dar, în rest, nu vine domnul Porumboiu acționar. Cred că nu va veni niciodată, cum nici eu, dacă mă ajută Dumnezeu să scap, n-aș mai veni în viața mea acționar la o echipă de fotbal din România”, a adăugat patronul lui FC Botoșani.

Valeriu Iftime a vrut să investească la Dinamo

, echipă care în acest an a scăpat din insolvență. „Am fost tentat cu Dinamo, dar nu să mă duc acolo numaidecât. Subiectul în sine e interesant. A fi acționar la Dinamo e mult prea atrăgător și important și interesant. Cine reușește să construiască un club d-ăsta mare, ca Dinamo, Rapid, FCSB. E un exercițiu de maturitate în a fi cheltuitor în fotbal”, a mai spus Iftime.

Atac nuclear la Giovanni Becali, care contestă poziția de lider a lui FC Botoșani

Valeriu Iftime a avut apoi o replică acidă la adresa lui Giovanni Becali, care a declarat că „E o rușine pentru fotbalul românesc” faptul că FC Botoșani se află în fruntea SuperLigii.

„Nimănui nu îi convine. Doar Botoșaniului. Cei mici zic ‘Cum, mă, fraierii ăștia pe locul 1?’ Iar cei mari ‘Doamne, cum se poate așa ceva?’ Toată lumea e împotrivă, sunt convins de asta. Noi ne batem cu noi și cu locul nostru, cu calitățile și orgoliile noastre și încercăm să stăm acolo cât mai mult timp. Măcar în primele 6. Dar e clar că vine un outsider de nicăieri, pe care 3 ani l-au boxat toți. Chiar dacă înainte cu 3-4 ani am fost buni și am fost la play-off și ne băteam cu șanse reale la play-off. De 2 ani am fost în zona aia complicată. ‘Eu nu pot?’ apare invidie totală. Mai ales la săraci. Săraci ca și mine din punct de vedere al rezultatelor.

Nu știu ce declară domnul Giovanni Becali. Nu știu câtă competență are să spună lucrurile astea, dar cuvântul e un pic periculos, abrupt să spui ‘rușine’. Nu e o bucurie pentru echipele mari, dar nu ne-am clasat acolo din întâmplare. Am jucat fotbal, avem cele mai multe goluri marcate. De ce n-a spus că e o mare mândrie pentru Botoșani să fie acolo și poate fi un model pentru alții?”, a tunat Iftime.

Când a mai fost FC Botoșani în play-off

SuperLiga se joacă după sistemul play-off și play-out începând cu sezonul 2015-2016. De atunci, FC Botoșani a fost în play-off de doar două ori, în edițiile 2019-2020 și 2020-2021.

„Dar dacă domnul Becali, care nu știu câte cărți a citit la viața lui, vrea să spună asta, pe noi ne jignește. Cumva e neplăcut.

El e puțin supărat pe mine, am văzut eu. Eu cu domnul Gigi Becali avem o altfel de relație. Ne înțelegem mult mai bine decât cei care latră pe lângă ceea ce vorbim noi. Eu când spuneam atunci de antrenori era discuția mea cu dumnealui, am încheiat-o, am închis-o.

(n.r. – Ce are Giovanni Becali cu dumneavoastră?) Nu știu, chiar nu știu. Eu cumva îl respect pe dumnealui. E un negustor de fotbaliști care a făcut bine fotbalului românesc. A adus fotbaliști de afară, a dus fotbaliști afară, a adus bani în România. Îmi place și felul lui de a fi, dar e puțin excentric sau exotic pentru mine. Nu am avut nicio treabă sau interes să vorbesc cu dumnealui, dar nu îl jignesc.

Eu zic că e o jignire pentru toți. Și pentru Botoșani și pentru alții. Cum bă să fie ăia acolo, ‘țăranii ăia, săracii ăia…’”, a mai zis boss-ul lui FC Botoșani.

Valeriu Iftime a propus la FC Botoșani un fotbalist de la FCSB

FCSB e în criză de fundași după accidentările lui Mihai Popescu, Daniel Graovac și Joyskim Dawa. De-a lungul timpului, roș-albaștrii au cumpărat mai mulți fotbaliști de la Botoșani. Acum, Valeriu Iftime i-l propune lui Gigi Becali pe fundașul dreapta Narcis Ilaș.

„(n.r. – V-a sunat domnul Becali pentru vreun fundaș?) Nu. Dar îl aștept. Momentan, fundașul dreapta (n.r. – Narcis Ilaș), din România, e cel mai tânăr e al meu și joacă meci de meci. Echipa de pe locul 1, fundaș de 18 ani integralist, poate fi interesant. Și joacă și bine, cu note bune. Nu e un plasture pus acolo pe o rană nedeschisă. E un copil care joacă bine, își merită locul.

(n.r. – Miron?) Nu, nu. Nu mai pleacă după fentă. A plecat o dată și îi pare rău și acum. Miron e băiat deștept foc. Atunci erau niște bani. Și eu i-am dat drumul. Dar mi s-a părut că oferta de la FCSB pentru un fotbalist ca el merita încercat”, a declarat Iftime.

Părerea lui Iftime despre conflictul dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi

Valeriu Iftime a comentat și cel mai nou scandal din fotbalul românesc. Mirel Rădoi a luat foc la conferința de presă premergătoare jocului U Craiova – Unirea Slobozia. pentru a îi urma baftă în derby-ul FCSB – Craiova 1-0.

„Eu cred mult în Rădoi, are energie teribilă, e un tip util în ce face acolo. Să te superi pe Mircea Lucescu că urează succes unora? Poate ține Mircea Lucescu cu FCSB (n.r. – râde).

Cum să îl suni pe domnul Becali să îi spui altceva? Are mulți fotbaliști acolo, e normal. Așa făceam și eu. Dacă eram selecționer, îl sunam pe domnul Becali, mai ales că ține la dumnealui treaba asta să îl lauzi un pic. Și îi uram succes. Oricum domnul Lucescu chiar îl respectă pe domnul Becali”, a mai spus șeful botoșănenilor.

George Găman, pus la zid de patronul lui FC Botoșani: „Nu poți face prostia asta”

Valeriu Iftime a dezvăluit că a trăit la intensitate maximă restanța din etapa a 5-a, CFR Cluj – Csikszereda 2-2. Patronul moldovenilor a recunoscut că s-a bucurat enorm la golul egalizator al gazdelor și l-a „mitraliat” pe

„La CFR e complicat (n.r. – să intre în play-off). Nu vă povestesc, dar aseară m-am bucurat când au egalat (n.r. – Csikszereda). Soția mea nu înțelegea de ce m-am bucurat așa. Eu eram nervos pe arbitru când a greșit la faza precedentă. Când a dat gol Csikszereda. Nu poți să o plesnești atât grav.

Când faci așa ceva, fluieri după ce a fost faultul, e ceva ciudat. Nu poți face prostia asta. Eram împotriva lor, că ținea arbitrul cu ei. Deși nu am eu treabă cu Csikszereda, dar au jucat bine”, a conchis Iftime.