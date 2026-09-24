Sport

Ce se întâmplă, de fapt, în jurul lui Gică Hagi! „Unii nu sunt sinceri. Își văd interesul”

Un jucător crescut la Academia Hagi vorbește despre problemele din interior și susține că unii oameni din jurul „Regelui” se tem să îl contrazică. Ce a declarat.
Alex Bodnariu
24.09.2026 | 07:00
Ce se intampla de fapt in jurul lui Gica Hagi Unii nu sunt sinceri Isi vad interesul
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Carlo Casap dă cărțile pe față despre situația de la Farul! Ce spune despre Gică Hagi și antrenorii din jurul său. Foto: SportPictures
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Carlo Casap a făcut declarații interesante despre modul în care funcționează lucrurile în jurul lui Gică Hagi. Crescut la Academia Hagi și om care a petrecut o bună parte din carieră la Viitorul și Farul, mijlocașul susține că există persoane care nu au curajul să poarte discuții sincere cu „Regele”.

Carlo Casap dă cărțile pe față despre situația de la Farul! Ce spune despre Gică Hagi și antrenorii din jurul său

Fotbalistul cunoaște foarte bine ecosistemul de la Ovidiu. Casap a ajuns la Academia Hagi în 2012, pe când avea doar 13 ani, iar trei ani mai târziu a debutat în prima ligă. Primul său meci la seniori a fost FC Botoșani – Viitorul, scor 4-4, pe 29 mai 2015.

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Mijlocașul a făcut parte dintr-o generație extrem de talentată a Academiei, alături de nume precum Ianis Hagi, Florinel Coman, Virgil Ghiță sau Andrei Ciobanu. Din păcate, accidentările i-au dat mari bătăi de cap și nu a reușit să țină ritmul cu foștii săi colegi.

Carlo Casap dezvăluie problemele din jurul lui Gică Hagi: „Nu cred că pot purta un dialog sincer cu el”

Carlo Casap spune că unii dintre oamenii și antrenorii din jurul lui Gică Hagi nu au curajul să îi spună acestuia lucrurile direct. În opinia sa, există persoane care se tem să îl contrazică pe Hagi sau să poarte cu el o discuție sinceră despre problemele de la echipă, întrucât preferă să își protejeze poziția. Acesta ar putea fi, în opinia lui Casap, unul dintre motivele pentru care echipa nu mai reușește să performeze la nivelul din trecut, iar Academia nu mai produce jucători de aceeași calitate.

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„Da, eu cred că le era frică. Și în ziua de azi cred că e la fel. Mulți antrenori nu au personalitate să aibă o discuție sinceră cu el. El cred că nu știe. Poate a simțit. Sunt oamenii de atât timp acolo. Cred că unii nu sunt sinceri. Își văd interesul. Sunt antrenori, dar nu cred că pot purta un dialog sincer cu domnul Hagi, pentru că le e frică. Poate consideră că e stabilitate financiară. Peste tot sunt multe persoane care se mulțumesc cu puțin”, a declarat Carlo Casap în podcastul Mai mult decât fotbal.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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