Unirea Slobozia i-a pus gând rău campioanei FCSB: ”Nu au cu ce să ne surprindă”

Pentru Unirea Slobozia urmează un meci infernal cu FCSB, însă ialomițenii sunt încrezători că pot da lovitura în fața campioanei.
Traian Terzian
10.08.2025 | 10:55
Unirea Slobozia vrea să producă surpriza împotriva campioanei FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Cu 4 puncte acumulate în primele patru etape, Unirea Slobozia vrea să producă surpriza în partida cu FCSB și să obțină primele puncte pe teren străin în actualul sezon din SuperLiga.

Unirea Slobozia, pregătită de duelul cu FCSB

Într-o conferință de presă susținută înaintea întâlnirii programate duminică, 10 august, de la ora 21:30, Jean Vlădoiu, antrenorul din acte al ialomițenilor, a dezvăluit că echipa sa vine să ia puncte în Ghencea.

”Un meci foarte important pentru noi, jucăm împotriva unei echipe foarte puternice. FCSB nu mai are nevoie de nicio prezentare. Am văzut că a reușit o victorie in extremis în Europa League, noi suntem pregătiți, mergem în Ghencea să luăm punct sau puncte.

Băieții s‑au pregătit foarte bine în această săptămână, am văzut acea ambiție, determinare, sperăm să o avem și la ora jocului pentru că doar așa ne putem realiza obiectivul și, de ce nu, să facem o surpriză în Ghencea”, a declarat Vlădoiu, conform Prima Sport.

Ialomițenii și-au făcut lecțiile

Fostul internațional a mărturisit că ”roș-albaștrii” nu au cu ce să surprindă la jocul din etapa a 5-a a SuperLigii, chiar și dacă Gigi Becali a dezvăluit că va folosi echipa a doua pentru a odihni titularii în vederea returului cu Drita din Europa League.

”Am analizat împreună cu Andrei (n.r. – Prepeliță) și cu tot staff‑ul toate jocurile pe care le‑a avut FCSB. Normal, pe noi nu au cu ce să ne surprindă, pentru că știm destul de bine lotul pe care îl au, jucătorii pe care i‑au folosit, îi știm pe toți”, a spus Jean Vlădoiu.

Înaintea duelului ce va fi arbitrat de Adrian Cojocaru, cele două formații sunt vecine de clasament în SuperLiga. Unirea Slobozia este pe locul 11, în timp ce FCSB e pe 12, ambele acumulând până acum câte 4 puncte.

