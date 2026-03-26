„Uniți sub tricolor”, în atenția poliției din Turcia! Ultrașii problematici ai României au speriat Istanbulul. Video

ADVERTISEMENT

semifinala barajului de calificare la CM 2026. Ultrașii „Uniți sub tricolor” au cauzat câteva probleme și au intrat într-un conflict verbal cu autoritățile turcești. Din nefiricire, lucrurile nu au degenerat, totul datorită intervenției din partea unui oficial FRF.

Ultrașii „Uniți sub tricolor”, probleme cu poliția în Turcia

Cu câteva ore înainte de Turcia – România, programat la 19:00, între ultrașii „Uniți sub tricolor” și forțele de ordine au apărut câteva probleme. După ce au fost escortați de poliție, în parcul de lângă Piața Taksim, nucleul dur al galeriei noastre a refuzat pentru un moment să înceapă deplasarea spre

ADVERTISEMENT

Poliția a intervenit imediat și astfel au apărut șicanele între cele două tabere. Spiritele s-au calmat însă după intervenția lui Alexandru Cândea, șeful departamentului Evenimente din cadrul FRF. Federalul român a mediat dialogul cu autoritățile și le-a transmis polițiștilor turci că, în foarte scurt timp, se va pleca de la stadion.

În tot acest timp, ultrașii români au creat o atmosferă incendiară și au afișat un banner „tricolor”, pe care era scris mesajul „Doar România!”. Imediat suporterii noștri au avut un alt motiv de nemulțumire. Ei au început să huiduie când au aflat că nu vor putea consuma alcool. „Să fim civilizați, altfel avem probleme cu toții!”, a fost anunțul făcut la portavoce. Ulterior, ofițerul de presă al echipei naționale a României, Cătălin Popescu, a făcut un anunț categoric prin care a făcut apel la adresa fanilor români. „Există riscul să nu putem intra în stadion”.

ADVERTISEMENT

FRF și echipa națională, sancționate în repetate rânduri din cauza ultrașilor UST

De-a lungul timpului ultrașii „Uniți sub tricolor” au cauzat numeroase probleme pentru echipa națională a României și pentru FRF. Un exemplu foarte recent este „dubla” România – Kosovo din preliminariile lui Euro 2024. Pentru incidentele create la partida de pe Arena Națională, când gruparea a afișat bannerul „Kosovo e Serbia” și a scandat mesaje similare.

ADVERTISEMENT

FRF a primit o amendă de aproximativ 50.000 de euro, iar partida România – Andorra s-a disputat doar cu copii sub 14 ani în tribune. România și Kosovo se pot întâlni, din nou, dar la Priștina. Învingătoarea dintre Turcia și România va juca în finala pentru calificarea la CM 2026 cu câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia. Dacă România și Kosovo pierd în semifinale, ele se vor întâlni oricum pe 31 martie, dar într-un meci amical.

ADVERTISEMENT