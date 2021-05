Vlad Dragomir, gol de consolare pentru Entella, care a retrogradat în Serie C / Universitatea Cluj a renunțat la Costel Enache

FANATIK îți prezintă în fiecare zi un LIVE BLOG cu știrile sportive de ultimă oră, informații noi din sportul românesc și cel mondial. Rezultate din fotbal, tenis, baschet, handbal sau din orice altă competiție sportivă le puteți afla accesând LIVE BLOG-ul cu informații de ultimă oră.

UPDATE, 10 mai, 2021, ora 18:05 / Mijlocașul Vlad Dragomir, semifinalist al Campionatului European de tineret în 2019, a retrogradat cu echipa lui Vintus Entella în al treilea eșalon al Italiei. În vârstă de 22 de ani, fotbalistul crescut la Poli Timișoara, ajungea în 2016, pe când avea 17 ani, la Arsenal Londra.

Era considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști români, dar după numai două sezoane în Academia ”tunarilor”, Dragomir era cedat gratuit la Perugia.

La începutul acestui an Vintus Entella plătea 150.000 de euro Perugiei pentru a-și asigura serviciile românului. 17 meciuri a bifat Vlad Dragomir în tricoul celor de la Entella, pentru care a și înscris un gol, în chiar ultima etapă, în eșecul scor 2-3 la Pisa.

UPDATE, 10 mai, 2021, ora 17:33 / „U” Cluj a renunțat la serviciile lui Costel Enache, antrenorul alături de care a ratat play-off-ul ligii secunde și, implicit, promovarea în Liga 1. După ultima partidă, pierdută contra celor de la Comuna Recea, scor 2-3, conducerea „șepcilor roșii” i-au reziliat contractul lui Enache. Ardelenii au făcut anunțul pe rețelele de socializare.

„FC Universitatea Cluj și Costel Enache au ajuns azi la o înțelegere privind încetarea colaborării pe cale amiabilă. Clubul nostru le urează succes în carieră și le mulțumește antrenorului Costel Enache și membrilor staff-ului său pentru efortul depus în munca realizată aici, la ”U””, se arată în comunicatul oficial al clujenilor.

UPDATE, 10 mai 2021, ora 17:28 / Conor McGregor continuă să își dorească să investească în fotbal. După ce a anunțat că ar vrea să fie patron la Manchester United, luptătorul irlandez a șocat din nou, afirmând că și-a îndreptat atenția către Celtic.

„Sincer, am purtat o discuție în privința clubului Celtic. Să cumpăr niște acțiuni de la Dermot Desmond. Cu siguranță, sunt interesat să cumpăr o echipă la un moment dat. Atât Celtic, cât și Manchester United sunt echipe care îmi plac foarte mult. Sunt deschis. Cred că pot realiza lucruri mărețe la un club”, a scris McGregor, pe Twitter.

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2021