Sport

Universitatea Cluj a rupt blestemul! Prima victorie în fața FCSB după patru ani pe Cluj Arena

Flaviu Popa
02.11.2026 | 23:00
Universitatea Cluj a rupt blestemul Prima victorie in fata FCSB dupa patru ani pe Cluj Arena
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Universitatea Cluj a rupt blestemul cu FCSB
Universitatea Cluj nu a mai bătut pe FCSB de patru ani pe Cluj Arena, însă blestemul a fost rupt. Ultima victorie a Universității Cluj pe Cluj Arena era în 31 octombrie 2022, scor 2-1.
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Universitatea Cluj nu a mai bătut pe FCSB de patru ani pe Cluj Arena, însă blestemul a fost rupt. Universitatea Cluj nu mai învinsese pe Cluj Arena din 2022, de la un Universitatea Cluj – FCSB 2-1. De atunci, clujenii au mai obținut o singură remiză pe teren propriu (0-0 în 2024), și au pierdut trei partide la rând (1-2 în 2024, 0-2 în 2025, 0-2 în 2025).

Universitatea Cluj a rupt blestemul pe Cluj Arena după patru sezoane! Nu au mai bătut FCSB din 2022

Cu toate acestea, Universitatea Cluj nu era străină de victorii împotriva celor de la FCSB. Sezonul trecut, clujenii au câștigat în deplasare la București cu 3-1. În urmă cu patru ani, pe 31 octombrie 2022, U Cluj învingea cu 2-1 prin golurile lui Thiam (’32) și Flip (’40), iar pentru bucureșteni înscria Cordea (’87).

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Cu toate că FCSB a început în forță meciul de luni de la Cluj-Napoca, oaspeții nu au mai dominat copios în a doua jumătate și au existat multe meciuri în care Universitatea Cluj a echilibrat jocul. De altfel, clujenii au avut ocazia mare să facă 2-0 prin Macalou, însă Cristiano Bergodi este faimos pentru că alege să cedeze posesia și să joace pe contraatac.

Ca și statistică, FCBS a avut 15 șuturi spre poartă față de cele 10 ale Universității Cluj, însă pe poartă a existat echilibru perfect: 4 șuturi la 4. Desigur, cei de la FCSB au ratat multe șanse, inclusiv bara lui Drăguș din final de meci și au avut un raport al cornerelor de 9 la 1, însă dominarea lor a fost pe alocuri sterilă.

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S-a făcut remarcat, însă, Jovo Lukic. Atacantul bosniac este de neoprit în ultima perioadă și sunt puține meciuri în care nu înscrie. Cu reușita de astăzi, din meciul cu FCSB, Jovo Lukic a ajuns la 7 goluri în acest campionat, la două goluri distanță de Elisor (9 goluri – Universitatea Craiova). Cel mai probabil, atacantul Universității va pregăti echipa la iarnă. Presa din Franța scrie de o ofertă de 5 milioane de euro de la Le Mans din Franța.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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