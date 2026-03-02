Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Universitatea Cluj i-a pus gând rău lui FC Hermannstadt în Cupa României Betano: „Cristiano Bergodi are o aură aparte”

Universitatea Cluj se luptă pe două fronturi în acest final de sezon! Care este obiectivul principal al ardelenilor și ce a spus Eugeniu Cebotaru despre Cristiano Bergodi și meciul cu FC Heramnnstadt
Ciprian Păvăleanu
02.03.2026 | 23:30
Universitatea Cluj ia pus gand rau lui FC Hermannstadt in Cupa Romaniei Betano Cristiano Bergodi are o aura aparte
Ardelenii sunt încrezători înaintea sferturilor din Cupa României Betano. Bergodi, specialistul competiției. Foto: Sportpictures.eu
Universitatea Cluj are un nou sezon foarte bun, după ce stagiunea precedentă a obținut calificarea în cupele europene. Șepcile roșii au intrat din nou în play-off, iar în Cupa României Betano sunt în fața calificării în semifinale. Eugeniu Cebotaru, secundul lui U Cluj, a vorbit despre meciul de marți într-o conferință de presă.

U Cluj este încrezătoare înainte de meciul cu FC Hermannstadt din sferturile Cupei României Betano

Universitatea Cluj se află într-o formă foarte bună înainte de play-off, iar Jovo Lukic, atacantul „șepcilor roșii”, joacă cel mai bun fotbal al carierei sale în acest moment. Cu 14 reușite, el este unul dintre principalele motive pentru ca U Cluj s-a calificat din nou în play-off. Desigur, la această performanță au contribuit și Alex Chipciu, Dan Nistor, Macalou și restul jucătorilor, împreună cu Cristiano Bergodi și stafful său.

Ardelenii continuă să fie angrenați și în Cupa României Betano, acolo unde vor întâlni FC Hermannstadt în sferturile de finală. Echipa lui Dorinel Munteanu este într-o situație extrem de dificilă în campionat, însă asta nu îi va face pe sibieni să intre pe vârfuri.

„Ne aflăm într-un moment bun pentru echipă, conducere și tot ce înseamnă Universitatea Cluj. Mâine ne așteaptă un meci greu. Lucrăm la mentalul jucătorilor ca să înțeleagă importanța jocurilor. Este unul dintre obiectivele noastre să ajungem în semifinale, iar toată concentrarea este pe meciul de mâine.

Este un factor important faptul că ne-am calificat în play-off. Am mai scăpat de presiune, dar fără presiune nu-ți iese mereu jocul pe care-l dorești. Mister vede meciul de mâine ca pe unul foarte important, deoarece este o ocazie să luăm un trofeu și să jucăm în cupele europene.

Cristiano Bergodi are o aură aparte în Cupa României. Știe să gestioneze astfel de meciuri, să motiveze echipa. A început să-i țină-n priză imediat după meciul de campionat. Și ei vin cu un moral bun, după o victorie în campionat, însă noi trebuie să facem un meci bun. Astăzi, la antrenament, vom pregăti și loviturile de departajare, vrem să fim pregătiți de orice”, a declarat Eugeniu Cebotaru, secundul lui U Cluj, la conferința de presă.

Cristiano Bergodi, specialistul Cupei României Betano! Italianul are două trofee în palmares

În perioada sa petrecută la Sepsi OSK, Cristiano Bergodi a reușit să aducă trei trofee la Sfântu Gheorghe. Covăsnenii au câștigat două Cupe ale României în ani consecutivi, iar una dintre ocazii a fost încoronată și cu câștigarea Supercupei României.

Aceste cifre nu pot decât să îi facă optimiști pe jucători, pe oamenii din conducere, dar și pe fani. Dacă vor trece mai departe, „șepcile roșii” vor întâlni în semifinale câștigătoarea meciului dintre Gloria Bistrița și FC Argeș, urmând ca în actul final să dea de un adversar de top. Una dintre Universitatea Craiova, Dinamo și CFR Cluj ar putea să ajungă în finală de pe partea opusă de tablou.

1.72 este cota oferită de BETANO pentru „1 solist” în meciul U Cluj - FC Hermannstadt
