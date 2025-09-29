Universitatea Cluj intră într-o nouă eră! Anunțul președintelui imediat după 2-2 cu CFR Cluj

Această afirmație a fost făcută chiar de către președintele clubului, Radu Constantea, în contextul în care a fost întrebat dacă se pune problema ca să fie înlocuit în viitorul apropiat.

Radu Constantea, anunț uriaș pentru fanii lui U Cluj după egalul din derby-ul contra lui CFR Cluj

Conducătorul lui U Cluj a explicat că nu se ia în calcul un astfel de scenariu, întrucât se dorește continuitate la nivel de bancă tehnică. De asemenea, el a explicat cu această ocazie că o eventuală ratare a play-off-ului în acest sezon de Superliga nu ar constitui chiar o mare problemă pentru club din perspectivă financiară, poate chiar prin prisma spectrului reprezentat de posibila venire a unor noi investitori la club.

„Rezultat echitabil, au fost momente când și noi puteam să facem 3-1, au avut și ei ocazii. Voiam să începem să legăm victorii, dar până la urmă e important că nu am pierdut. Un sezon dificil, în sezonul trecut am fost pe primul loc în sezonul regulat, era clar că așteptările vor fi mai mari.

Sigur, obiectivul nostru e intrarea în play-off, dar din punctul de vedere al bugetului nu ar fi problemă, vedem, este foarte strâns clasamentul, dar nu ar fi o problemă din punct de vedere financiar dacă am rata. Sigur și-a pus amprenta (n.r. eliminarea din Conference League), contează foarte mult starea de spirit, sezonul trecut așa am reușit să începem foarte bine, am câștigat în Gruia și ne-a dat un avânt.

(n.r. Despre incidentele de la finalul meciului, din sectorul oaspeților) Au fost unele tensiuni, dar s-a gestionat foarte bine momentul și nu au fost probleme. Din partea noastră nu au fost probleme, cei de la CFR Cluj au avut unele altercații. (n.r. Despre faptul că nu au fost atât de mulți suporteri la acest meci comparativ cu derby-urile din sezonul trecut) A fost și un meci cu un grad de risc ridicat, au fost anumite condiții. Sesizăm și noi un recul din perspectiva vânzării de bilete, dar cred că și la celelalte echipe e la fel.

U Cluj i-a stabilit soarta lui Ioan Ovidiu Sabău

(n.r. Dacă se pune problema înlocuirii lui Sabău) Nu, absolut deloc, am început acest proiect împreună, continuitatea e foarte importantă, nu e o presiune, încercăm să identificăm un investitor sau un grup de investitori care să ducă Universitatea Cluj la următorul nivel.

Noi suntem o asociație sportivă de drept privat, un ONG. Există varianta să transferăm doar ce înseamnă partea sportivă profesionistă. Încercăm, la Cluj oamenii sunt mai speciali, mai atenți, nu am reușit încă să identificăm pe cineva, presiunea mediatică e foarte mare”, a spus Radu Constantea în direct la