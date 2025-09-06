Sport

Universitatea Cluj s-a făcut de râs într-un amical cu o echipă din liga a doua! Înfrângere la debutul „studenților” pe noul teren

Universitatea Cluj, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău, a suferit o înfrângere într-un meci de pregătire. Ce formulă de start au folosit ardelenii.
Alex Bodnariu
06.09.2025 | 20:32
Neluțu Sabău vrea să își țină jucătorii în formă maximă în pauza cauzată de meciurile echipelor naționale. Universitatea Cluj a jucat sâmbătă la prânz un amical în compania divizionarei secunde ASA Târgu Mureș, pe care ardelenii l-au pierdut surprinzător, deși au aliniat un prim „11” de Superligă.

Universitatea Cluj, învinsă de ASA Târgu Mureș într-un amical

Așa cum a făcut și în sezonul precedent, Ioan Ovidiu Sabău profită de orice perioadă ușor mai relaxată și organizează meciuri amicale, întrucât vrea ca jucătorii să rămână cât mai conectați. „Studenții” au fost învinși însă de ASA Târgu Mureș, echipa de pe primul loc din liga secundă, cu 1-2.

Dan Nistor a fost singurul marcator al „șepcilor roșii”. Mijlocașul a înscris din penalty în partea secundă. În schimb, pentru ASA Târgu Mureș au punctat Ekollo și Manole.

Echipa de start a Universității Cluj în amicalul cu ASA Târgu Mureș: Chirilă – Mikanović, Cissé, Cristea, Bârstan, Silva – Simion, Bic, Nistor, Fabry – Lukić.

Casă nouă pentru Universitatea Cluj. Unde se pregătesc ardelenii pentru meciurile din Superliga

Meciul a fost unul special pentru Universitatea Cluj. Ardelenii se pregătesc deja de câteva zile în baza sportivă „Iuliu Hațieganu”, pe terenul „Remus Câmpeanu”. Universitatea Babeș-Bolyai a investit bani serioși în ultimul an pentru recondiționarea terenului de joc, iar clubul ardelean plătește lunar chirie acolo pentru a efectua antrenamente.

„Astăzi ne întoarcem pe terenul «Remus Câmpeanu» din Parcul Sportiv «Iuliu Hațieganu», un loc emblematic pentru istoria echipei noastre.

@ubb_cluj a investit atât în modernizarea suprafeței de joc, care a fost refăcută în totalitate, cât și în noi sisteme de drenaj și irigare, acesta din urmă fiind acum complet digitalizat. Noul teren oferă condiții excelente de antrenament, similare cu cele de pe Cluj Arena.

UBB va recupera investiția din chiria pe care FC Universitatea Cluj o va achita lunar pentru utilizarea terenului. Clubul nostru va suporta și costurile cu mentenanța terenului de antrenament”, scriau ardelenii într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

