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Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv

Universitatea Craiova a primit o ofertă de 3 milioane de euro din China pentru Ștefan Baiaram. Mihai Rotaru acceptă transferul doar în anumite condiții.
Tibi Cocora
08.10.2026 | 12:12
Universitatea Craiova 3 milioane de euro pentru Stefan Baiaram din China In ce conditii accepta Mihai Rotaru oferta Exclusiv
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Universitatea Craiova a primit o ofertă de 3 milioane de euro din China pentru Ștefan Baiaram. Foto: Colaj Fanatik.
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Ștefan Baiaram poate fi unul dintre marile nume ale Universității Craiova care pleacă în această iarnă. FANATIK a aflat că pe adresa campioanei României a venit o ofertă de 3 milioane de euro din China pentru mijlocașul ofensiv al campioanei, iar Mihai Rotaru este dispus să ia în calcul despărțirea, însă cu o condiție clară.

Ofertă de 3 milioane de euro pentru Baiaram! Rotaru nu spune „nu”

Ștefan Baiaram continuă să fie unul dintre cei mai căutați fotbaliști ai Universității Craiova. După ce în vară numele său a fost legat de mai multe formații din străinătate, pe adresa clubului din Bănie a venit acum o propunere concretă din China, în valoare de 3 milioane de euro.

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Din informațiile FANATIK, Mihai Rotaru analizează oferta și nu exclude posibilitatea ca Baiaram să plece în această iarnă. Patronul Universității Craiova ar fi dispus să accepte transferul dacă, până atunci, nu apare o propunere mai avantajoasă sau un proiect care să schimbe datele problemei.

Există însă un detaliu important. Rotaru vrea ca Baiaram să rămână la Craiova până în decembrie, pentru a putea evolua în meciurile din Conference League. Abia după încheierea acestei perioade ar putea fi luată în calcul despărțirea de unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei României.

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Baiaram a fost aproape de Anderlecht! Belgienii au oferit 4,25 milioane de euro

Oferta din China vine după o vară în care Baiaram a fost unul dintre cele mai discutate nume de pe piața transferurilor din România. FANATIK a dezvăluit în luna iulie că Anderlecht era interesată serios de fotbalistul Universității Craiova. Belgienii au oferit atunci 4,25 milioane de euro, însă Mihai Rotaru a solicitat 5 milioane de euro, iar mutarea nu s-a mai realizat.

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Interesul pentru Baiaram nu a fost însă unul de moment. Fostul său impresar, Mihăiță Pleșan, a povestit ulterior că fotbalistul fusese propus la Anderlecht încă din 2024, iar belgienii l-au urmărit în repetate rânduri. „Ei, cei de la Anderlecht se tot uită după el. S-au uitat, au venit, l-au tot urmărit”, a dezvăluit Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.

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Rotaru a mai refuzat milioane bune pentru fotbalistul Craiovei

Nu este pentru prima dată când Mihai Rotaru trebuie să decidă dacă merită să renunțe la Baiaram în schimbul unei sume importante. În vara lui 2025, Universitatea Craiova a primit o ofertă de 3,2 milioane de euro de la Houston Dynamo, din MLS, însă patronul oltenilor a refuzat-o, considerând că poate obține mai mult.

Între timp, pretențiile financiare au crescut, iar Baiaram a devenit unul dintre cei mai valoroși jucători din SuperLiga. În septembrie, Mihai Rotaru confirma pentru FANATIK că există în continuare interes pentru fotbalist, chiar dacă nu era vorba despre PAOK, formația despre care se vehiculase că îl dorește.

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  • 3 milioane de euro este oferta din China pentru Baiaram
  • 5 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt
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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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