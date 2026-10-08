Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv

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Ștefan Baiaram poate fi unul dintre marile nume ale Universității Craiova care pleacă în această iarnă. FANATIK a aflat că pe adresa campioanei României a venit o ofertă de 3 milioane de euro din China pentru mijlocașul ofensiv al campioanei, iar Mihai Rotaru este dispus să ia în calcul despărțirea, însă cu o condiție clară.

Ofertă de 3 milioane de euro pentru Baiaram! Rotaru nu spune „nu”

Ștefan Baiaram continuă să fie unul dintre cei mai căutați fotbaliști ai Universității Craiova. După ce în vară numele său a fost legat de mai multe formații din străinătate, pe adresa clubului din Bănie a venit acum o propunere concretă din China, în valoare de 3 milioane de euro.

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Din informațiile FANATIK, Mihai Rotaru analizează oferta și nu exclude posibilitatea ca Baiaram să plece în această iarnă. Patronul Universității Craiova ar fi dispus să accepte transferul dacă, până atunci, nu apare o propunere mai avantajoasă sau un proiect care să schimbe datele problemei.

Există însă un detaliu important. Rotaru vrea ca Baiaram să rămână la Craiova până în decembrie, pentru a putea evolua în meciurile din Conference League. Abia după încheierea acestei perioade ar putea fi luată în calcul despărțirea de unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei României.

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Baiaram a fost aproape de Anderlecht! Belgienii au oferit 4,25 milioane de euro

Oferta din China vine după o vară în care Baiaram a fost unul dintre cele mai discutate nume de pe piața transferurilor din România. FANATIK a dezvăluit în luna iulie că . Belgienii au oferit atunci 4,25 milioane de euro, însă Mihai Rotaru a solicitat 5 milioane de euro, iar mutarea nu s-a mai realizat.

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Interesul pentru Baiaram nu a fost însă unul de moment. Fostul său impresar, , iar belgienii l-au urmărit în repetate rânduri. „Ei, cei de la Anderlecht se tot uită după el. S-au uitat, au venit, l-au tot urmărit”, a dezvăluit Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.

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Rotaru a mai refuzat milioane bune pentru fotbalistul Craiovei

Nu este pentru prima dată când Mihai Rotaru trebuie să decidă dacă merită să renunțe la Baiaram în schimbul unei sume importante. În vara lui 2025, Universitatea Craiova a primit o , din MLS, însă patronul oltenilor a refuzat-o, considerând că poate obține mai mult.

Între timp, pretențiile financiare au crescut, iar Baiaram a devenit unul dintre cei mai valoroși jucători din SuperLiga. În septembrie, Mihai Rotaru confirma pentru FANATIK că există în continuare interes pentru fotbalist, , formația despre care se vehiculase că îl dorește.

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