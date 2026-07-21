Universitatea Craiova a ajuns la hotelul din Bulgaria în doar 50 de minute! Imagini de la sosirea oltenilor pentru meciul cu Levski Sofia. Video

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Delegația Universității Craiova a ajuns în Bulgaria, la Sofia, acolo unde miercuri seară va avea loc meciul cu Levski, din prima manșă a turului 2 preliminar al UEFA Champions League. Oltenii au zburat cu avionul, iar în aeronavă nu au fost prezenți acționarii sau gloriile clubului din Bănie.

Emoțiile cresc înainte de Levski – Universitatea Craiova! Oltenii au ajuns la Sofia

Oltenii visează la o calificare istorică în faza principală a UEFA Champions League. În primul tur, Universitatea Craiova a trecut fără emoții de ML Vitebsk, cu o victorie la general de 5-1, iar pentru accederea în turul 3 trebuie să treacă de bulgarii de la Levski.

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. Se întâlnesc două echipe cu o cotă de piață similară, iar forma din acest start de sezon este una extrem de bună atât pentru Universitatea Craiova, cât și pentru gruparea din Sofia.

Acționarii U. Craiova nu au zburat împreună cu jucătorii! Decizia luată de conducere înainte de duelul de foc din UCL

Oltenii au plecat marți, 21 iulie, la ora 15:00, din Craiova, cu o aeronavă privată și au ajuns la Sofia doar 30 de minute mai târziu. În aeronavă s-au aflat doar jucătorii și membrii staff-ului. Acționarii clubului și gloriile nu au luat același zbor. În schimb, până la hotel fotbaliștii au mai făcut 20 de minute. Nici măcar o oră nu au petrecut pe drum oltenii.

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În schimb, la deplasările din trecut, inclusiv la cea cu ML Vitebsk, acționarii clubului, dar și o parte dintre foștii mari jucători ai Universității Craiova, au zburat împreună cu jucătorii. Singurul care a ajuns în ziua meciului în Ungaria a fost Mihai Rotaru.

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FANATIK a anunțat în exclusivitate că atacantul din Palestina are probleme medicale. Accidentarea îl face să rateze duelul din manșa tur a dublei cu Levski. Fotbalistul nu a făcut deplasarea în Bulgaria.

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