Sport

Universitatea Craiova a ajuns la hotelul din Bulgaria în doar 50 de minute! Imagini de la sosirea oltenilor pentru meciul cu Levski Sofia. Video

Universitatea Craiova a ajuns la Sofia, unde miercuri va disputa prima manșă cu Levski din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Oltenii au făcut deplasarea fără Assad, indisponibil din cauza unei accidentări.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
21.07.2026 | 16:37
Universitatea Craiova a ajuns la hotelul din Bulgaria in doar 50 de minute Imagini de la sosirea oltenilor pentru meciul cu Levski Sofia Video
CORESPONDENŢĂ DIN BULGARIA
Emoțiile cresc înainte de Levski – Universitatea Craiova! Oltenii au ajuns la Sofia. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
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Delegația Universității Craiova a ajuns în Bulgaria, la Sofia, acolo unde miercuri seară va avea loc meciul cu Levski, din prima manșă a turului 2 preliminar al UEFA Champions League. Oltenii au zburat cu avionul, iar în aeronavă nu au fost prezenți acționarii sau gloriile clubului din Bănie.

Emoțiile cresc înainte de Levski – Universitatea Craiova! Oltenii au ajuns la Sofia

Oltenii visează la o calificare istorică în faza principală a UEFA Champions League. În primul tur, Universitatea Craiova a trecut fără emoții de ML Vitebsk, cu o victorie la general de 5-1, iar pentru accederea în turul 3 trebuie să treacă de bulgarii de la Levski.

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Partida se anunță una extrem de echilibrată. Se întâlnesc două echipe cu o cotă de piață similară, iar forma din acest start de sezon este una extrem de bună atât pentru Universitatea Craiova, cât și pentru gruparea din Sofia.

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Oltenii au plecat marți, 21 iulie, la ora 15:00, din Craiova, cu o aeronavă privată și au ajuns la Sofia doar 30 de minute mai târziu. În aeronavă s-au aflat doar jucătorii și membrii staff-ului. Acționarii clubului și gloriile nu au luat același zbor. În schimb, până la hotel fotbaliștii au mai făcut 20 de minute. Nici măcar o oră nu au petrecut pe drum oltenii.

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În schimb, la deplasările din trecut, inclusiv la cea cu ML Vitebsk, acționarii clubului, dar și o parte dintre foștii mari jucători ai Universității Craiova, au zburat împreună cu jucătorii. Singurul care a ajuns în ziua meciului în Ungaria a fost Mihai Rotaru.

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Assad este marele absent al Universității Craiova. FANATIK a anunțat în exclusivitate că atacantul din Palestina are probleme medicale. Accidentarea îl face să rateze duelul din manșa tur a dublei cu Levski. Fotbalistul nu a făcut deplasarea în Bulgaria.

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Emoțiile cresc înainte de Levski – Universitatea Craiova! Oltenii au ajuns la Sofia

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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