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Universitatea Craiova a anunțat un parteneriat cu Amstel, care devine astfel berea oficială a Științei. Fanii sunt îndemnați, așadar, să sărbătorească victoriile oltenilor cu o bere Amstel, sau mai multe, însă cu măsură.

Universitatea Craiova are „bere oficială”! Parteneriatul la care nimeni nu se gândea a devenit realitate

„Amstel, berea oficială a Campioanei României! Universitatea Craiova are un nou partener de încredere: Amstel România se alătură familiei alb-albastre și devine berea oficială a Științei. Bun venit alături de noi, Amstel!”, au transmis reprezentanții Craiovei pe pagina oficială a clubului.

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Tipul de parteneriat ales de Craiova De obicei, producătorul de bere primește dreptul de vânzare pe stadion și, desigur, este promovat în comunitate, iar fanii sunt încurajați să-l aleagă în detrimentul concurenței.

Exemple notabile de echipe de fotbal care au „bere oficială” în istoria recentă sunt Tottenham (Heineken / Tiger Beer), Liverpool (Carlsberg), Chelsea (Carling / Molson Coors), inter Milano (Bud / AB), AC Milan (Bud / AB), Bayer Leverkusen (Bud / AB).

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Timișoreana – Cupa României și Bergenbier – naționala României, alte parteneriate cunoscute publicului larg

În România, cele mai cunoscute cazuri de parteneriat fotbal – producători de bere sunt Bergenbier – naționala României și Timișoreana – Cupa României. Cu siguranță cel mai cunoscut caz pentru români e asocierea dintre Bergenbier și naționala de fotbal a României.

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Desigur, în România mai există precedentul Timișoreana – Cupa României, însă practica este răspândită și în marile ligi americane cum ar fi NHL, NBA, WNBA. Pentru fanii mai experimentați ai fotbalului românesc, parteneriatele dintre Viitorul Constanța (Holsten) și Rapid București (Holsten) pot să stârnească amintiri din fotbalul românesc al anilor 2010.

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Cât despre berea Amstel, aceasta este o marcă olandeză de bere lager, fondată în anul 1870 la Amsterdam și deținută în prezent de grupul Heineken International. Numele berii provine de la râul Amstel, care curge prin Amsterdam. Berea Amstel este îmbuteliată și produsă local în România în fabricile HEINEKEN România din Miercurea-Ciuc și Craiova