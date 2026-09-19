Sport

Universitatea Craiova și-a anunțat berea oficială fix înainte de meciul cu FCSB!

Universitatea Craiova a anunțat un parteneriat cu un cunoscut producător de bere și le transmite fanilor ca de azi înainte să se uite după eticheta specială atunci când vor să sărbătorească victoriile.
Flaviu Popa
19.09.2026 | 07:15
Universitatea Craiova sia anuntat berea oficiala fix inainte de meciul cu FCSB
ULTIMA ORĂ
Craiova și-a ales berea oficială
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a anunțat un parteneriat cu Amstel, care devine astfel berea oficială a Științei. Fanii sunt îndemnați, așadar, să sărbătorească victoriile oltenilor cu o bere Amstel, sau mai multe, însă cu măsură.

Universitatea Craiova are „bere oficială”!  Parteneriatul la care nimeni nu se gândea a devenit realitate

„Amstel, berea oficială a Campioanei României! Universitatea Craiova are un nou partener de încredere: Amstel România se alătură familiei alb-albastre și devine berea oficială a Științei. Bun venit alături de noi, Amstel!”, au transmis reprezentanții Craiovei pe pagina oficială a clubului.

ADVERTISEMENT

Tipul de parteneriat ales de Craiova este un model comercial foarte folosit în sport. De obicei, producătorul de bere primește dreptul de vânzare pe stadion și, desigur, este promovat în comunitate, iar fanii sunt încurajați să-l aleagă în detrimentul concurenței.

Exemple notabile de echipe de fotbal care au „bere oficială” în istoria recentă sunt Juventus (Heineken), Manchester United (Tiger Beer / Heineken), Tottenham (Heineken / Tiger Beer), Liverpool (Carlsberg), Chelsea (Carling / Molson Coors), inter Milano (Bud / AB), AC Milan (Bud / AB), Bayer Leverkusen (Bud / AB).

ADVERTISEMENT
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi...
Digi24.ro
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție

Timișoreana – Cupa României și Bergenbier – naționala României, alte parteneriate cunoscute publicului larg

În România, cele mai cunoscute cazuri de parteneriat fotbal – producători de bere sunt Bergenbier – naționala României și Timișoreana – Cupa României. Cu siguranță cel mai cunoscut caz pentru români e asocierea dintre Bergenbier și naționala de fotbal a României.

ADVERTISEMENT
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a...
Digisport.ro
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a lăsat doar ȘAPTE cuvinte

Desigur, în România mai există precedentul Timișoreana – Cupa României, însă practica este răspândită și în marile ligi americane cum ar fi NHL, NBA, WNBA. Pentru fanii mai experimentați ai fotbalului românesc, parteneriatele dintre Viitorul Constanța (Holsten) și Rapid București (Holsten) pot să stârnească amintiri din fotbalul românesc al anilor 2010.

ADVERTISEMENT

Cât despre berea Amstel, aceasta este o marcă olandeză de bere lager, fondată în anul 1870 la Amsterdam și deținută în prezent de grupul Heineken International. Numele berii provine de la râul Amstel, care curge prin Amsterdam. Berea Amstel este îmbuteliată și produsă local în România în fabricile HEINEKEN România din Miercurea-Ciuc și Craiova

Revoluția lui Roberto Mancini! “Squadra azzura” s-a umplut de italieni- africani
Fanatik
Revoluția lui Roberto Mancini! “Squadra azzura” s-a umplut de italieni- africani
Universitatea Craiova se umple de bani! Vin milioanele de euro de la UEFA
Fanatik
Universitatea Craiova se umple de bani! Vin milioanele de euro de la UEFA
Bayern Munchen, scor de maidan în Bundesliga și un nou record pentru Harry...
Fanatik
Bayern Munchen, scor de maidan în Bundesliga și un nou record pentru Harry Kane
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Șterge pe jos cu componentul Generației de Aur: 'Proctologul lui Burleanu! Am fost...
iamsport.ro
Șterge pe jos cu componentul Generației de Aur: 'Proctologul lui Burleanu! Am fost de 1.000 de ori mai bun fotbalist decât el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!