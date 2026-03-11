Universitatea Craiova a anunţat care e principalul adversar la titlu în SuperLiga: “Nu ne vom opri!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a fost, în majoritatea etapelor, liderul SuperLigii în sezonul regular. Oltenii au intrat în play-off de pe prima poziție și vor mai mult ca oricând să cucerească titlul. Pe cine vede conducerea clubului drept principalul adversar.

Conducerea Universității Craiova are mare încredere în echipă în acest sezon

Universitatea Craiova își începe aventura din acest play-off cu 30 de puncte după înjumătățire. Echipa a oferit încredere conducerii, mai ales după ultimul joc din sezonul regular disputat în Giulești, încheiat 1-1 cu Rapid.

După ce , Mario Felgueiras a ținut să laude toți jucătorii din lotul Universității Craiova pentru ambiția, determinarea și mai ales maturitatea pe care le-au arătat până acum.

„(n.r. – Simți că ați ajuns la maturitate cu echipa sezonul ăsta?) Ultimul meci cu Rapidul, acum în deplasare, pentru noi a fost o dovadă că jucam cu maturitate, că avem o echipă care are încredere. Am văzut adversarul trăgând de timp, jucând acasă, când erau pe locul doi. Deci pentru mine asta înseamnă respectul pe care îl au în față de noi.

Și cred că grupul a înțeles că sunt anumite momente la fotbal în care trebuie și noi să recunoaștem că adversarii au și valoare, în care vom gestiona momentul jocului în care vom și suferi, pentru că ne-am înșela dacă dacă zicem că nu vom suferi până la sfârșitul sezonului.

Vom suferi, vor veni și momente în care cumva nu vom reuși să facem ce dorim, dar asta face parte din din procesul acesta, din drumul acesta și cred că da, echipa a înțeles ideea asta și suntem într-un moment în care suntem echilibrați!”, a spus inițial Felgueiras.

Mario Felgueiras a anunţat care e principalul adversar la titlu al oltenilor

Calificată în play-off înaintea , FC Argeș este prima adversară ieșită în calea Universității Craiova în play-off. Mario Felgueiras a fost întrebat pe care echipă din primele 6 o vede principala adversară a oltenilor la titlu, iar directorul sportiv al clubului din Bănie a preferat să se concentreze chiar pe piteșteni.

„(n.r. – Principalul adversar la titlu?) Să nu să nu direcționez spre altă direcție, principalul adversar al nostru este următorul adversar, în acest caz FC Argeș. Eu zic că, cu un play-off atât de strâns, fiecare echipă depinde doar de ea să fie campioană.

Și FC Argeș, dacă câștigă toate meciurile în play-off poate deveni campioană. Deci e foarte devreme să să vorbim cine va fi surpriză, cine nu va fi. Suntem conștienți că cel mai periculos adversar al nostru putem fi chiar noi, de aceea trebuie să fim echilibrați și să avem o mentalitate potrivită!”, a mai spus Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.