Universitatea Craiova a anunțat primul transfer al iernii! Contract pe 2 ani pentru noul jucător al „Științei”

Aflată în cantonamentul de iarnă din Antalya, Universitatea Craiova mișcă și pe piața de transferuri. Oltenii au realizat prima mutare din mercato și au semnat un jucător pe doi ani.

Alexandru Iamandache a semnat cu Universitatea Craiova

Alexandru Iamandache este primul transfer realizat de Universitatea Craiova în perioada de mercato de iarnă. Jucătorul vine din Liga 2, de la CS Afumați, formație cu care se află în ultimele 6 luni de contract. Atacantul a semnat pe o perioadă de doi ani, iar oltenii fac toate demersurile ca .

„Știința a semnat cu unul dintre cei mai , Alexandru Iamandache!

Contractul său va începe de la data de 1 Iulie 2026 și va îmbrăca “armura” alb-albastră pentru 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Alexandru se află în ultimele 6 luni de contract cu echipa CS Afumați, dar, cu toate acestea, purtăm tratative pentru ca el să facă parte din lotul nostru încă din această iarnă.

În acest sezon, a marcat 8 goluri în tricoul ilfovenilor în 17 partide jucate. Bun venit în familia Științei, Alexandru”, s-a arătat în comunicatul oferit de Universitatea Craiova.

