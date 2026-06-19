Universitatea Craiova a băgat frica în ei! Ce a spus președintele lui Vitebsk înaintea dublei din Champions League

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Universitatea Craiova a picat în primul tur preliminar din UEFA Champions League cu Vitebsk, campioana din Belarus. Turul se va juca pe 7 sau 8 iulie cu echipa din Bănie în postură de oaspete, dar pe teren neutru în cele din urmă, în Ungaria, la Mezokovesd, din cauza războiului ruso-ucrainean în care sunt încă implicați într-o anumită măsură și bielorușii, și fără spectatori în tribune,

Cei de la Vitebsk se tem de Universitatea Craiova

Returul se va desfășura o săptămână mai târziu pe stadionul „Ion Oblemenco”. În cazul în care va trece de Vitebsk, dintre Borac Banja Luka din Bosnia și În cazul în care vor pierde însă cu formația din Belarus, oltenii vor fi „retrogradați” până tocmai în turul doi preliminar din Conference League, „sărind” deci peste Europa League. Acolo, ar urma să se dueleze cu pierzătoarea dintre Kairat Almaty din Kazahstan și Sutjeska Niksic din Muntenegru.

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În ceea ce privește dubla din primul tur preliminar din Champions League cu Vitebsk, , cel puțin în teorie, în baza calculelor hârtiei, la calificarea mai departe înaintea meciului tur. Inclusiv bielorușii. În acest sens s-a exprimat mai mult decât clar chiar președintele clubului.

Artem Leonov a vorbit în despre acest subiect și în primul rând a scos în evidență diferența de calitate dintre cele două echipe când vine vorba despre numele fotbaliștilor, luați pe fiecare post în parte. Astfel, el a apreciat că Universitatea Craiova reprezenta cel mai dificil adversar pe care echipa sa l-ar fi putut întâlni în această fază a competiției.

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Ce a spus președintele lui Vitebsk înaintea dublei din Champions League

De asemenea, cu aceeași ocazie, conducătorul celor de la Vitebsk a mai punctat și că pentru bieloruși este un aspect negativ faptul că meciul retur din această dublă manșă se va juca în România, cel mai probabil într-o atmosferă de senzație creată de suporterii olteni pe stadionul „Ion Oblemenco”: „Cred că am dat peste cel mai dificil adversar posibil. Din păcate, meciul retur va fi în deplasare. Dar vom face tot ce putem pentru a câștiga”.