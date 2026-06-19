Sport

Universitatea Craiova a băgat frica în ei! Ce a spus președintele lui Vitebsk înaintea dublei din Champions League

Cei de la Vitebsk se tem de Universitatea Craiova înaintea dublei manșe din primul tur preliminar din Champions League! Ce a declarat președintele clubului din Belarus
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.06.2026 | 06:04
Universitatea Craiova a bagat frica in ei Ce a spus presedintele lui Vitebsk inaintea dublei din Champions League
ULTIMA ORĂ
Universitatea Craiova a băgat frica în Vitebsk. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a picat în primul tur preliminar din UEFA Champions League cu Vitebsk, campioana din Belarus. Turul se va juca pe 7 sau 8 iulie cu echipa din Bănie în postură de oaspete, dar pe teren neutru în cele din urmă, în Ungaria, la Mezokovesd, din cauza războiului ruso-ucrainean în care sunt încă implicați într-o anumită măsură și bielorușii, și fără spectatori în tribune, după cum FANATIK a informat în exclusivitate recent. 

Cei de la Vitebsk se tem de Universitatea Craiova

Returul se va desfășura o săptămână mai târziu pe stadionul „Ion Oblemenco”. În cazul în care va trece de Vitebsk, echipa antrenată de Filipe Coelho va juca mai departe, în turul doi preliminar, cu învingătoarea dublei manșe dintre Borac Banja Luka din Bosnia și Levski Sofia din Bulgaria. În cazul în care vor pierde însă cu formația din Belarus, oltenii vor fi „retrogradați” până tocmai în turul doi preliminar din Conference League, „sărind” deci peste Europa League. Acolo, ar urma să se dueleze cu pierzătoarea dintre Kairat Almaty din Kazahstan și Sutjeska Niksic din Muntenegru.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește dubla din primul tur preliminar din Champions League cu Vitebsk, mai toată lumea a fost de acord că Universitatea Craiova pornește în mod clar cu prima șansă, cel puțin în teorie, în baza calculelor hârtiei, la calificarea mai departe înaintea meciului tur. Inclusiv bielorușii. În acest sens s-a exprimat mai mult decât clar chiar președintele clubului.

Artem Leonov a vorbit în presa din Belarus despre acest subiect și în primul rând a scos în evidență diferența de calitate dintre cele două echipe când vine vorba despre numele fotbaliștilor, luați pe fiecare post în parte. Astfel, el a apreciat că Universitatea Craiova reprezenta cel mai dificil adversar pe care echipa sa l-ar fi putut întâlni în această fază a competiției.

ADVERTISEMENT
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de...
Digi24.ro
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei

Ce a spus președintele lui Vitebsk înaintea dublei din Champions League

De asemenea, cu aceeași ocazie, conducătorul celor de la Vitebsk a mai punctat și că pentru bieloruși este un aspect negativ faptul că meciul retur din această dublă manșă se va juca în România, cel mai probabil într-o atmosferă de senzație creată de suporterii olteni pe stadionul „Ion Oblemenco”: „Cred că am dat peste cel mai dificil adversar posibil. Din păcate, meciul retur va fi în deplasare. Dar vom face tot ce putem pentru a câștiga”. 

ADVERTISEMENT
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de...
Digisport.ro
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
Mexic – Coreea de Sud 1-0, în grupa A de la CM 2026,...
Fanatik
Mexic – Coreea de Sud 1-0, în grupa A de la CM 2026, etapa 2
Mihai Stoica aruncă bomba: îl vrea la FCSB pe francezul care a propus...
Fanatik
Mihai Stoica aruncă bomba: îl vrea la FCSB pe francezul care a propus transferul lui Ronny Labonne
S-a scris istorie la Campionatul Mondial, după Elveția – Bosnia 4-1! Cine e...
Fanatik
S-a scris istorie la Campionatul Mondial, după Elveția – Bosnia 4-1! Cine e Johan Manzambi, care a bătut un record vechi de 24 de ani
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Terorizat de un cămătar, Gigi Becali a luat o decizie neașteptată: 'Nu sunt...
iamsport.ro
Terorizat de un cămătar, Gigi Becali a luat o decizie neașteptată: 'Nu sunt mândru!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!