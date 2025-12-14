Universitatea Craiova a câștigat la Sibiu, dar Filipe Coelho nu a fost mulțumit pe deplin! Ce a spus despre lupta la titlu

CE TREBUIE SĂ ȘTII Filipe Coelho, anunț despre lupta la titlu după FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câștigat fără mari bătăi de cap pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 0-2, dar Filipe Coelho nu s-a arătat mulțumit pe deplin de joc. De asemenea, portughezul a refuzat să vorbească despre lupta la titlu, în ciuda faptului că echipa sa s-a apropiat la doar două puncte de lider.

Filipe Coelho, anunț despre lupta la titlu după FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2

Tehnicianul Universității a subliniat la flash-interviu importanța punctelor obținute, precum și necesitatea rotațiilor jucătorilor în contextul programului aglomerat. Când a venit vorba despre lupta la titlu, Coelho a menționat că refuză să se gândească la acest lucru atât timp cât mai sunt extrem de multe meciuri de jucat.

ADVERTISEMENT

„Nu a fost ușor. Ne-am făcut noi meciul mai ușor după ce am marcat de două ori, dar nu a fost cel mai bun meci al nostru. Importante sunt punctele, că ne-am îndeplinit obiectivul. Sunt fericit pentru asta. A trebuit să fac ceva modificări, era nevoie. Am încercat să corectăm anumite lucruri. Băieții muncesc, sunt obosiți, au timp scurt între meciuri și este normal să-i încurajez. Dacă ne uităm la ultimele meciuri, l-am folosit pe Teles, care s-a apărat în stânga, cu Sparta a fost altă dinamică.

Au fost meciuri când am jucat cu patru pe linia de fund, dar mereu depinde de adversar, de jucătorii pe care-i avem în față etc. Nimeni nu e campion din decembrie. Trebuie să adunăm puncte, să luăm fiecare meci rând pe rând. Sunt extrem de multe puncte care trebuie adunate, nu ne uităm la clasament. Momentan nu mă gândesc la AEK, de mâine voi face asta. Vom face tot ce putem și vom vedea atunci ce se va întâmpla“, a declarat Filipe Coelho, la Digisport.

ADVERTISEMENT

Prima plecare de la Universitatea Craiova în iarnă

Universitatea Craiova a făcut o primă parte de sezon entuziasmantă, atât în campionat, dar mai ales în Conference League, acolo unde luptă cu șanse reale pentru o calificare istorică în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

, echipa din Bănie și-a construit un lot puternic și capabil să reziste în competițiile în care este angrenată. Totuși, după 1-2 acasă cu Sparta Praga în etapa a 5-a din Conference League, la FANATIK SUPERLIGA că doi jucători au intrat pe lista neagră.

Pe lângă Florin Ștefan, celălalt fotbalist care se desparte de Craiova este Luis Paradela, a cărui situație a fost confirmată și de clubul de care aparține, Deportivo Saprissa, din Costa Rica.

ADVERTISEMENT

„Am avut discuții cu Paradela și echipa lui. Contractul de împrumut se încheie în decembrie, însă el vrea să rămână la un club din Europa, este visul lui”, a spus Erick Lonnis, directorul sportiv al echipe Deportivo Saprissa, potrivit .