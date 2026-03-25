Universitatea Craiova a dat lovitura: încasări uriașe pentru clubul patronat de Mihai Rotaru! Radiografia financiară

Favorită la titlu în acest sezon, lider în clasamentul SuperLigii, Universitatea punctează după mult timp și în clasamentul performanței financiare. Rapoartele proaspăt publicate pentru anul fiscal 2025 vin cu informații interesante și, mai ales, cu vești în general bune pentru forma financiară a clubului. Înainte de a parcurge analiza de mai jos, vă reamintesc că raportările se referă la an calendaristic, așadar ele surprind partea a doua a sezonului 2024-2025 și prima parte a celui curent (2025-2026).

Venituri operaționale la Universitatea Craiova

Veniturile înregistrate în 2025 au crescut la 84.7 milioane. Creșterea este spectaculoasă (de la 47.5 milioane în 2024) și se datorează . Cum vorbim despre an fiscal și nu despre sezon competițional, e de așteptat ca rezultatul sezonului curent să fie chiar mai bun decât atât. Este de departe cel mai bun rezultat din ultimii patru ani și demonstrează cât de important este (sportiv, dar mai ales financiar) pentru un club românesc un sezon în care reușești să depășești tururile preliminare ale cupelor europene.

Ca de obicei, privim cu atenție și spre structura veniturilor, nu doar spre cifrele absolute. Pentru că Universitatea este (ca tradiție și importanță) un club de top în România, așadar ne interesează (printre altele), contribuția suporterilor în realizarea acestor venituri. În contul suporterilor (contribuții directe) trecem ticketing-ul, activitățile comerciale și alte venituri, în timp ce veniturile din sponsorizări sunt contribuții indirecte.

Ticekting-ul și activitățile comerciale au adus în 2025 la Craiova 15.7% din venituri. Dar suma absolută – 13.3 milioane este la fel de interesantă, pentru că marchează practic o dublare a rezultatului din anul precedent (7.2 milioane). Creșterea se datorează, desigur, tot participării în cupele europene.

Activitățile comerciale și alte venituri contribuie și ele cu aproximativ 7 milioane la venitul total, ducând contribuția directă a suporterilor la peste 20.2 milioane, adică la 23.8% din totalul veniturilor. Suma este foarte bună pentru România; doar FCSB a depășit acest prag în sezoanele precedente, deasemeni după trasee peste medie în cupele europene. Spre comparație, în 2024 aceste contribuții cumulate au fost la Craiova de 14.56 milioane lei. De remarcat că deși observăm creșteri la toate tipurile de venit, la capitolul „alte venituri” clubul raportează o scădere importantă – 1.6 milioane, de la peste 4 în anul precedent. În principiu aici ar trebui să avem licențe comerciale, sau închirieri de spații din stadion, etc.

Sponsorizările contribuie cu 25% la totalul veniturilor operaționale, iar suma (21.1 milioane lei) se datorează tot cupelor europene. La fel ca și creșterea față de anul precedent (17 milioane în 2024).

Cel mai mare contributor la veniturile din 2025 este însă… UEFA. O participare în grupele unei competiții europene salvează financiarele oricarui club românesc; iată de ce acesta trebuie să fie obiectivul sportiv (și financiar) al oricărui club din Superliga. În 2025 Craiova a primit de la UEFA 30.4 milioane lei, adică aproape 36% din totalul veniturilor.

Concluzia generală este în linie cu tot ce am discutat mai sus. Cupele europene sunt cheia de boltă a oricărei construcții de buget în SuperLiga. La Universitatea, creșterile din 2025 sunt spectaculoase și au exact acesta explicație. Calificarea și rezultatele din grupe au adus creșteri nu doar în contribuțiile de la UEFA, ci și în ticketing, sponsorizări și activități comerciale.

Cheltuieli operaționale la Universitatea Craiova

Natural, cheltuielile totale au crescut și ele odată cu participarea în Europa. De aceea, cheltuielile de exploatare au crescut de la 20 de milioane lei în 2024, la 31 milioane în 2025. Cum la fel de explicabilă e și creșterea cheltuielii cu salariile – 47 milioane în 2025, de la sub 40 în anul precedent.

Craiova – all in pentru titlu!

Trei concluzii tragem de aici. În primul rând, cu un fond de salarii de peste 9 milioane EUR în 2025, Craiova spune că mizează totul pe titlu. Dar și că fără bani nu poți construi un lot care să performeze și în campionat și în Europa. Atenție – 2025 e an fiscal, deci în sezonul 2025-2026 bugetul de salarii depășește cu siguranță 10 milioane EUR (poate chiar spre 11). Dar da, performanță fără bani…nu există.

Nu în ultimul rând, performanța managementului sportiv (transferurile care confirmă) a condus la un raport excepțional salarii/venituri – 56%. Este un procent excelent, în zona acelui 60% pe care UEFA (și orice director financiar responsabil) îl consideră sustenabil. Dar este imposibil de atins o astfel de performanță fără un management sportiv de calitate. Asta se vede și în îmbunătățirea semnificativă a rezultatului operațional, unde minusul a scăzut de la peste 16 milioane în 2024, la sub 2 milioane lei în 2025.

Profit la transferuri

Si aici veștile sunt bune.

Rezultatul net este pozitiv (6.7 mil lei), iar asta e o veste bună pentru că Universitatea a fost activă în vară în restructurarea lotului. Probabil , dar dincolo de asta, Craiova chiar a avut un an cu realizări financiare la (aproape) toate capitolele. Firesc, asta se vede în rezultatul financiar net: Universitatea trece pe plus (4.3 milioane lei) după foarte mult timp.

Finanțarea clubului

Elementele de bilanț care ne arată modul în care clubul este finanțat sunt capitalul social, și datoriile la societăți din cadrul grupului și alte părți legate (adică împrumuturi de la acționari).

Capitalul social se păstrează constant la 50 milioane lei. Împrumuturile au crescut, însă marginal (de la 5 milioane la 8 milioane), iar capitalurile proprii (diferența dintre active și pasive) sunt pozitive. Ceea ce înseamnă că clubul este sănătos, stabil.

Și mai înseamnă ceva. Indiferent de rezultatul acestui sezon, Craiova va fi un competitor redutabil și în următorul. Pentru că baza financiară e solidă, are pe ce construi. Nu există o presiune contabilă a supra clubului, deci conducătorii pot privi cu optimism spre viitor.