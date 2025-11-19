Universitatea Craiova a decis! Cum arată staff-ul complet condus de Filipe Coelho

ADVERTISEMENT

După ce Universitatea Craiova a pierdut cu UTA, scor 1-2, Mirel Rădoi, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a decis să părăsească echipa. În locul său a fost instalat Filipe Coelho, iar oltenii au anunțat ce staff va avea antrenorul portughez.

Cum arată staff-ul condus de Filipe Coelho

La scurt timp după ce Mirel Rădoi a părăsit Universitatea Craiova, Mihai Rotaru și Mario Felgueiras au anunțat faptul că vor să instaleze un antrenor străin pe banca tehnică.

Oltenii nu au stat mult pe gânduri și l-au numit pe Filipe Coelho în poziția lăsată vacantă de Mirel Rădoi. , iar acum a venit timpul ca Universitatea Craiova să anunțe restul staff-ului.

, jucătorii Universității Craiova vor fi pregătiți de Cătălin Tudor (antrenor performance departament), Daniel Tudor (antrenor portari), Markus Berger (antrenor secund), Bruno Romao (antrenor secund) și Ricardo Vasconcelos (analist video). Anunțul oficial a fost publicat pe rețelele de socializare.

Filipe Coelho visează la Champions League

În cadrul conferinței în care a fost prezentat ca antrenor principal, Filipe Coelho a mărturisit că visează să ajungă în Champions League în viitorul cel mai apropiat. Totodată, lusitanul a transmis că va oferi respectul cuvenit tuturor persoanelor din anturajul clubului.

„Mi-am început cariera la 23 de ani, marea parte a carierei a fost ca antrenor principal, în 2017 am primit invitația de a lucra alături de domnul Bento, și asta m-a făcut să reușesc lucruri remarcabile, să fiu la un Mondial, în 2022, să fiu la jucători extrem de importanți din lumea fotbalului. Cel mai important îmi doresc să fiu în Champions League, după o să vedem cu ce echipă aș vrea să fiu.

Trebuie să fim echilibrați, de când am venit mă gândesc doar la meciul cu FC Argeș. Am simțit o energie foarte bună, vreau să le mulțumesc domnului Rotaru și lui Mario că ne susțin, pe mine și pe echipă, avem un sentiment foarte bun, dar e foarte mult de muncă. Trebuie să ne gândim la victorie. Atât eu, cât și președintele și Mario suntem în aceeași barcă, mergem în aceeași direcție, nu mi s-a întâmplat să îmi spună conducerea ce să fac.

Vom vedea dacă se va întâmpla, de ce mă întrebați asta? (n.r. ce va face dacă va primi directive de la conducere) Nu am un răspuns, mă gândesc la ce am de făcut. Sunt un antrenor care crede în jucători, în echipă, cu o atmosferă bună, cu suporterii, respect toate persoanele, de la magazionier la președinte, toți vor avea parte de respectul meu. De asemenea, vă voi respecta pe dumneavostră cât timp o să mă respectați și dumneavostră pe mine”, a declarat Filipe Coelho.