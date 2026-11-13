Sport

Universitatea Craiova a decis viitorul lui Assad Al-Hamlawi! Ce se întâmplă cu transferul la Getafe

Flaviu Popa
13.11.2026 | 18:50
Universitatea Craiova a decis viitorul lui Assad AlHamlawi Ce se intampla cu transferul la Getafe
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Assad nu va fi vândut prea ușor în această iarnă. Foto: Sport Pictures
Universitatea Craiova i-a decis soarta lui Assad Al-Hamlawi, atacantul palestinian care face furori în Superliga. Monitorizat inclusiv de Getafe, din La Liga, Assad va rămâne, cel mai probabil, la Craiova.
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Assad Al-Hamlawi este cu siguranță cel mai curtat atacant din Superliga, fiind monitorizat inclusiv de Getafe, adversara oltenilor din Conference League. Atacantul cotat la 2 milioane de euro ar avea un preț de aproximativ 5 milioane de euro, preț stabilit chiar de patronul Mihai Rotaru. Cu toate acestea, oltenii nu sunt dispuși să se despartă de Assad prea devreme.

Universitatea Craiova nu este dispusă să-l vândă pe Assad în această iarnă

Gică Craioveanu, fostul mare jucător și fin cunoscător al fotbalului din Spania, crede că Mihai Rotaru nu va lăsa niciun jucător de bază să plece în această iarnă. Motivul? Universitatea Craiova are obiectiv clar calificarea în primăvara europeană, astfel că nimeni în Bănie nu concepe să slăbească echipa prin vânzarea de jucători.

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„Nu. Nu-l lasă Mike (n.r. Mihai Rotaru)”, a spus Gică Craioveanu, la Liga Digisport, când a fost întrebat dacă atacantul va pleca la iarnă. Chiar în aceste condiții, Getafe va încerca să facă o ofertă pentru palestinian, antrenorul Jose Bordalas fiind impresonat de atacantul născut în Suedia. Rămâne de văzut dacă Universitatea Craiova va accepta o eventuală ofertă de nerefuzat.

„Am vorbit cu Mister (n.r. Jose Bordalas), l-a plăcut foarte mult. Ei îl au pe Satriano, care nu e rău, dar îl folosesc mai mult în bandă, și pe Enes Unal, dar Mister joacă tot timpul cu două vârfuri, unul fix și unul mai mobil. Ar avea loc fără discuții (n.r. Al-Hamlawi la Getafe). Getafe ar avea bani, cu toate că e la limita acelui fairplay financiar. Ar putea să facă un efort”, a remarcat Gică Craioveanu.

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Assad a fost aproape de un transfer la Pyramids în Egipt, însă transferul nu s-a materializat

În vară, Assad a fost aproape să ajungă la Pyramids din Egipt, însă oltenii au cerut 5 milioane de euro pentru jucător. Cei de la Pyramids s-au reorientat spre Jovo Lukic de la Universitatea Cluj, însă nici acolo transferul nu s-a materializat. Universitatea Craiova a plătit 1 milion de euro pentru Assad Al-Hamlawi celor de la Slask, din Polonia, în 2025.

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În sezonul 2025/2026, atacantul palestinian a marcat 16 goluri și a reușit 4 assist-uri în 48 de partide pentru formația olteană. În actualul sezon are deja 11 goluri în 21 de partide, deci sunt șanse foarte mari să-și depășească recordul din sezonul trecut.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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