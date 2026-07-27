Universitatea Craiova a depistat sute de bilete cumpărate de ultrașii lui Levski. Decizia radicală luată de campioana României

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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, returul cu Levski Sofia din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Cu doar câteva ore înaintea confruntării de pe stadionul „Ion Oblemenco”, oficialii clubului au fost nevoiți să intervină în urma verificărilor efectuate asupra biletelor puse în vânzare. Descoperirea făcută a dus la o decizie fără echivoc, menită să respecte atât sancțiunea impusă de UEFA formației bulgare, cât și măsurile de siguranță stabilite pentru partida de miercuri seară.

Universitatea Craiova a identificat aproximativ 300 de bilete cumpărate de fanii lui Levski

la deplasarea din Bosnia, cu Borac Banja Luka, iar campioana Bulgariei nu are dreptul să beneficieze de galerie la meciul de miercuri seară, de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Chiar și în aceste condiții, prin achiziționarea de bilete în sectoarele destinate suporterilor Universității.

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Potrivit informațiilor FANATIK, clubul oltean a identificat aproximativ 300 de bilete cumpărate de suporteri ai lui Levski Sofia, dar toate acestea vor fi invalidate înaintea partidei. Universitatea Craiova a confirmat oficial măsura printr-un comunicat publicat cu doar câteva ore înaintea duelului decisiv cu Levski Sofia.

„ANUNȚ IMPORTANT PENTRU SUPORTERII PFC LEVSKI SOFIA! Având în vedere sancțiunea UEFA aflată în executare și, distinct, măsurile de ordine și siguranță stabilite împreună cu autoritățile competente pentru partida Universitatea Craiova vs. PFC Levski Sofia, biletele identificate în urma verificărilor ca fiind achiziționate de suporteri ai PFC Levski Sofia în sectoarele destinate publicului gazdă vor fi anulate. Codurile QR aferente vor fi invalidate și nu vor permite accesul la stadion.

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Pentru această partidă nu există o alocare de bilete destinată publicului oaspete. Accesul persoanelor din partea PFC Levski Sofia va fi permis exclusiv pe baza listelor nominale aferente alocărilor oficiale Category 1 și VIP, comunicate conform procedurilor UEFA. Persoanele ale căror bilete vor fi anulate vor primi integral contravaloarea acestora și vor fi informate individual, prin e-mail, cu privire la procedura de rambursare.

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Formularul oficial este disponibil aici: . Pentru a evita o deplasare inutilă, suporterii PFC Levski Sofia care nu sunt incluși în listele oficiale sunt rugați să nu se deplaseze la Craiova. La intrarea în stadion vor fi verificate atât documentele de acces, cât și actele de identitate. Biletele anulate sau biletele ale căror date nu corespund persoanei care solicită accesul nu vor fi acceptate. Mulțumim pentru înțelegere!”, se arată în comunicatul Universității Craiova.

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Mii de suporteri olteni și-au asigurat deja locul la meciul cu Levski

Interesul pentru returul cu Levski Sofia este unul ridicat în Bănie, iar până în acest moment Universitatea Craiova a vândut aproximativ 8.000 de bilete, cifră în care sunt incluse și pachetele comercializate pentru partidele cu Levski și Petrolul. Suporterii olteni s-au grăbit să își rezerve locul pe „Ion Oblemenco”, conștienți de miza uriașă a confruntării de miercuri seară.

În ultimele două zile, ritmul vânzărilor a fost unul excelent, clubul reușind să vândă aproximativ 1.500 de bilete pe zi. Oficialii Universității Craiova se așteaptă ca interesul să crească și mai mult în ziua meciului, în condițiile în care duelul cu Levski Sofia este decisiv pentru calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Pe lângă biletele vândute, campioana României are și aproape 11.000 de abonamente active, iar posesorii acestora au acces la meci pe baza abonamentului. În aceste condiții, , iar toate indiciile arată că stadionul „Ion Oblemenco” va fi aproape plin la confruntarea cu Levski Sofia.

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