Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Universitatea Craiova a făcut anunțul înainte de partida cu Ararat-Armenia! „Știți ce aveți de făcut”

Universitatea Craiova a făcut un anunț important înainte de partida cu Ararat-Armenia din prima manșă a play-off-ului Europa League.
Bogdan Mariș
15.08.2026 | 06:20
Universitatea Craiova a facut anuntul inainte de partida cu AraratArmenia Stiti ce aveti de facut
ULTIMA ORĂ
Universitatea Craiova a scos la vânzare biletele pentru partida cu Ararat-Armenia din prima manșă a play-off-ului Europa League. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a învins-o pe KuPS cu 2-1 (scor general 3-2) și a obținut calificarea în play-off-ul Europa League, unde o va înfrunta pe Ararat-Armenia. Meciul tur se va disputa joi, 20 august, de la ora 20:00, pe „Ion Oblemenco”, iar gruparea din Bănie a scos la vânzare biletele pentru acest duel.

Universitatea Craiova, anunț important înainte de meciul cu Ararat-Armenia

Cei de la Universitatea Craiova au anunțat pe rețelele sociale că biletele pentru duelul cu Ararat-Armenia sunt disponibile atât în mediul online, cât și fizic. Spre deosebire de partida cu KuPS, la acest meci nu vor fi valabile abonamentele, însă abonații beneficiază de anumite avantaje. „Abonamentele nu sunt valabile la această partidă. Abonații Universității Craiova beneficiază însă de un preț special și își pot revendica locul rezervat introducând în platforma de ticketing codul înscris pe abonament. După introducerea codului, trebuie apăsat butonul ‘Verifică’, iar locul rezervat va fi adăugat automat în coș, următorul pas fiind efectuarea plății.

ADVERTISEMENT

Pot fi introduse simultan și mai multe coduri, separate prin virgulă. Abonații își pot revendica locurile și de la magazinele oficiale ale clubului. Locurile abonaților vor rămâne blocate până luni, după care toate locurile disponibile în ‘Vulcan’ vor fi puse în vânzare pentru publicul larg. Biletele sunt disponibile chiar acum, online și la punctele tradiționale de vânzare. Joi, toți la stadion! Cine iubește Știința știe ce are de făcut!”, a anunțat campioana României pe Facebook. Chiar în ziua în care s-a impus cu 2-1 contra lui KuPS, Universitatea Craiova a stabilit un record istoric.

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – Ararat-Armenia

prețuri bilete Craiova Ararat
Cât costă biletele la partida Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. FOTO: Universitatea Craiova (Facebook)

Cum vede Eugen Neagoe „dubla” dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia

Fostul antrenor al Universității Craiova, Eugen Neagoe, a prefațat „dubla” cu Ararat-Armenia la FANATIK SUPERLIGA. „U Craiova va juca 100% în Europa League. Nu văd cum Ararat să îi elimine. E o echipă modestă. I-am văzut și anul trecut cu U Cluj. Chiar dacă au mers mai departe atunci, aceeași părere am și acum.

ADVERTISEMENT
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
Digi24.ro
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear

A fost nedrept, dar asta a fost. O echipă modestă. Nu vreau să vorbim despre evoluția de aseară. Vreau să îi felicităm pentru că merită. Suporterii merită”, a spus tehnicianul. Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a vorbit în cadrul emisiunii despre gestul incredibil făcut de Ștefan Baiaram în timpul meciului cu KuPS.

ADVERTISEMENT
David Popovici nu s-a ferit, după ce a devenit unic în istorie: ”Un...
Digisport.ro
David Popovici nu s-a ferit, după ce a devenit unic în istorie: ”Un cuvânt dur, dar trebuie să-i detești din tot sufletul”
„Aici e Romania!” David Popovici, mesajul viral de la miezul nopții după ce...
Fanatik
„Aici e Romania!” David Popovici, mesajul viral de la miezul nopții după ce a scris istorie la Paris
Situația cu care se confruntă Aryna Sabalenka din cauza războiului dintre Rusia și...
Fanatik
Situația cu care se confruntă Aryna Sabalenka din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina: ”Am ajuns să plâng isteric”
Culisele succesului lui David Popovici: a intrat în istoria Campionatelor Europene! Fotoreportaj Fanatik...
Fanatik
Culisele succesului lui David Popovici: a intrat în istoria Campionatelor Europene! Fotoreportaj Fanatik de la cursa de AUR de la Paris
Tags:
Parteneri
Drăgușin a spus totul despre colaborarea cu De Zerbi. Ce i-a transmis antrenorul...
iamsport.ro
Drăgușin a spus totul despre colaborarea cu De Zerbi. Ce i-a transmis antrenorul înainte de ultimul meci la Tottenham
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!