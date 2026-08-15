Universitatea Craiova a făcut anunțul înainte de partida cu Ararat-Armenia! „Știți ce aveți de făcut”

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Universitatea Craiova a învins-o pe KuPS cu 2-1 (scor general 3-2) și a obținut calificarea în play-off-ul Europa League, unde o va înfrunta pe Ararat-Armenia. Meciul tur se va disputa joi, 20 august, de la ora 20:00, pe „Ion Oblemenco”, iar gruparea din Bănie a scos la vânzare biletele pentru acest duel.

Universitatea Craiova, anunț important înainte de meciul cu Ararat-Armenia

Cei de la Universitatea Craiova au anunțat pe rețelele sociale că biletele pentru duelul cu Ararat-Armenia sunt disponibile atât în mediul online, cât și fizic. Spre deosebire de partida cu KuPS, la acest meci nu vor fi valabile abonamentele, însă abonații beneficiază de anumite avantaje. „Abonamentele nu sunt valabile la această partidă. Abonații Universității Craiova beneficiază însă de un preț special și își pot revendica locul rezervat introducând în platforma de ticketing codul înscris pe abonament. După introducerea codului, trebuie apăsat butonul ‘Verifică’, iar locul rezervat va fi adăugat automat în coș, următorul pas fiind efectuarea plății.

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Pot fi introduse simultan și mai multe coduri, separate prin virgulă. Abonații își pot revendica locurile și de la magazinele oficiale ale clubului. Locurile abonaților vor rămâne blocate până luni, după care toate locurile disponibile în ‘Vulcan’ vor fi puse în vânzare pentru publicul larg. Biletele sunt disponibile chiar acum, online și la punctele tradiționale de vânzare. Joi, toți la stadion! Cine iubește Știința știe ce are de făcut!”, a anunțat campioana României pe . .

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – Ararat-Armenia

Cum vede Eugen Neagoe „dubla” dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia

Fostul antrenor al Universității Craiova, Eugen Neagoe, a prefațat „dubla” cu Ararat-Armenia la FANATIK SUPERLIGA. „U Craiova va juca 100% în Europa League. Nu văd cum Ararat să îi elimine. E o echipă modestă. I-am văzut și anul trecut cu U Cluj. Chiar dacă au mers mai departe atunci, aceeași părere am și acum.

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A fost nedrept, dar asta a fost. O echipă modestă. Nu vreau să vorbim despre evoluția de aseară. Vreau să îi felicităm pentru că merită. Suporterii merită”, a spus tehnicianul. .