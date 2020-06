Universitatea Craiova a făcut o achiziție importantă înainte de meciul cu CFR Cluj. Contract pe 5 ani pentru noul jucător al Științei

Defensiva Universității Craiova nu s-a prezentat în cea mai bună formă în acest sezon. După plecările lui Tiago Ferreira, Claude Dielna și Ivan Martic, Cristiano Bergodi nu mai are atât de multe soluții la dispoziție pe cât ar vrea.

Chiar președintele Științei, Sorin Cârțu, a declarat că ar mai fi nevoie de întăriri în zona apărării și se pare că acestea vin. Așa cum FANATIK anunța, un jucător important se întoarce în Bănie.

Vândut pe două milioane de euro la Genk în 2018, Vladimir Screciu nu s-a adaptat la belgieni și a revenit în culorile echipei la care a crescut. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani poate evolua atât la mijloc, cât și ca fundaș central.

Vladimir Screciu, noua achiziție a Universității Craiova. Oltenii au oficializat transferul

Vladimir Screciu s-a antrenat astăzi sub comanda lui Cristiano Bergodi, după ce a fost nevoit să stea în izolare. Oltenii au anunțat oficial că jucătorul crescut la clubul din Bănie s-a reîntors la echipa sa de suflet:

„Vlad Screciu a semnat un contract valabil pe o perioadă de 5 ani cu Universitatea Craiova. Bine ai revenit acasă și mult succes în tricoul alb-albastru!”, este mesajul de la postarea care anunță noua achiziție a Universității.

În urmă cu două săptămâni, Sorin Cârțu declara că transferul lui Screciu este rezolvat: „Da, transferul a fost rezolvat, dar nu-l poți aduce acum. Nu poți să introduci nimic în unitatea asta de grup, având în vedere situația cu COVID. Ok, îl poți aduce, dar vine și din Belgia și nu știi. În momentul de față, nu poți să faci nimic. Nu ai voie să legitimezi acum jucători, doar cei liber de contract”

În perioada 2016-2018, Vladimir Screciu a strâns 44 de apariții în tricoul Craiovei. A fost transferat pentru două milioane de euro la Genk, dar nu s-a impus și a fost și accidentat o perioadă foarte lungă de timp. A fost împrumut la Lommel, în liga a doua, dar nici acolo nu a avut prea mult noroc, întrucât echipa a avut mari probleme financiare și a venit și această pauză provocată de pandemie

Screciu a fost aproape și în iarnă să revină la Universitatea Craiova, dar totul a căzut pe ultima sută de metri

Nu este prima încercare a Universității Craiova să-l ia pe Screciu. În iarnă, oficialii Științei s-au interesat de soarta lui, însă totul a căzut. Acest lucru a fost dezvăluit chiar de jucător:

“Era cât pe-aci să mă întorc la Craiova, însă totul s-a sucit pe ultima sută de metri. Sunt disperat să joc! Nu sunt sigur că la Craiova aş fi titular, dar aş avea un plus din mai multe puncte de vedere, m-aş simţi mai bine, mai sigur pe mine, fiindcă nu e uşor să fii singur în străinătate.

Iubesc Craiova, iubesc oraşul, nu-mi pot scoate echipa din suflet. Nici la Lommel n-am jucat prea mult, mi-a luat timp să mă acomodez, deşi am acceptat să merg în liga a doua tocmai pentru a juca mai mult. Am avut şi multe accidentări, dar de 5 luni nu am mai avut nimic şi eram dornic să joc”, a spus Vladimir Screciu pentru Oltenia TV.