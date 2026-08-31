Sport

De nicăieri! Karlo Muhar, ofertat de Universitatea Craiova! Exclusiv

Universitatea Craiova a pus ochii pe Karlo Muhar, închizătorul care și-a reziliat contractul cu CFR Cluj în această vară. Oltenii l-au ofertat pentru a juca în Bănie
Gabriel-Alexandru Ioniță
31.08.2026 | 17:09
De nicaieri Karlo Muhar ofertat de Universitatea Craiova Exclusiv
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Karlo Muhar, ofertat de Universitatea Craiova Foto: colaj Fanatik
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Karlo Muhar (30 de ani), mijlocașul defensiv care s-a despărțit recent de CFR Cluj din cauza problemelor financiare ale clubului, a primit o ofertă de la Universitatea Craiova. Oltenii își întăresc lotul pentru a spori șansele de a câștiga al doilea titlu consecutiv în SuperLiga.

Karlo Muhar, ofertat de Universitatea Craiova

Campania de transferuri nu s-a oprit la Universitatea Craiova. Din informațiile obținute de FANATIK, gruparea patronată de Mihai Rotaru l-a ofertat pe Karlo Muhar. Închizătorul croat este liber de contract după ce a depus memoriu și și-a încheiat socotelile cu CFR Cluj. Bineînțeles că interesul oltenilor pentru fotbalistul croat se produce în contextul în care urmează ca Anzor Mekvabishvili să se transfere în MLS, la Chicago Fire, după cum FANATIK a informat de asemenea în exclusivitate. 

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Recent, după ce Muhar și-a încheiat socotelile cu CFR Cluj, Gigi Becali a spus că ar fi interesat într-o anumită măsură de aducerea lui la FCSB, doar că în cele din urmă această chestiune nu s-a materializat, iar acum mijlocașul are o nouă variantă pentru a-și continua cariera tot în SuperLiga, în baza acestei oferte primite de la Universitatea Craiova.

Cum a ajuns Karlo Muhar să aibă cel mai mare salariu din SuperLiga la CFR Cluj

De asemenea, el a fost dorit la echipa roș-albastră și înainte de a se întoarce în Gruia. De altfel, acesta a fost și motivul pentru care Neluțu Varga i-a oferit atunci cel mai mare salariu din SuperLiga, pentru a-l determina pe fotbalist să nu semneze cu FCSB. Această chestiune a fost dezvăluită recent, în exclusivitate pentru FANATIK, chiar de către Karlo Muhar: 

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„Da, da, am auzit despre situația asta acum câteva luni și nu am vrut să spun nimic pentru că nu vreau să dau atenție acestui lucru, fiindcă nu este adevărat ce crede toată lumea. Eu știu care a fost înțelegerea… Dar acum aud că se vorbește despre asta, că eu aș fi avut o înțelegere cu nu știu cine din club. Este complet fals. Eu știu adevărul și ce s-a întâmplat și tot ce am vorbit, am vorbit cu patronul Varga în persoană, la telefon, am fost pe apel video.

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Toată situația de atunci a fost foarte frumoasă pentru că își doreau foarte mult să mă întorc, iar cei de la FCSB au tras și ei foarte tare și a fost o discuție între ei. Ei mi-au spus: ‘Te rugăm, nu te duce la FCSB’ și eu le-am dat opțiunea cum putem face să vin la CFR Cluj. Iar el a acceptat totul, toți banii, fiecare euro și a fost direct, doar cu domnul Varga”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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