Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference în minutul 90+15, dar a câștigat respectul și aprecierile fanilor! Reacțiile superbe după drama de la Atena

CE TREBUIE SĂ ȘTII Reacții superbe ale fanilor după eliminarea Universității Craiova din Conference League

Universitatea Craiova a ieșit din Conference League în cel mai crud mod posibil. Cele două goluri încasate în minutele de prelungire ale jocului cu AEK Atena au transformat un vis european într-o eliminare dureroasă, una care era din ce în ce mai puțin probabilă după cum a decurs jocul. Totuși, în ciuda „dezastrului“ de pe „OPAP Arena“, fanii olteni au reacționat pozitiv și au avut doar mesaje de încurajare pentru favoriți.

Oltenii au fost la câteva secunde distanță de un rezultat istoric, după un parcurs european peste așteptări, cu meciuri extrem de complicate în grupa de Conference League. Puțini erau cei care, la startul competiției, vedeau Universitatea Craiova capabilă să țină piept unor adversari cu prezențe constante în primăvara europeană. Acest lucru a fost remarcat chiar și de către suporteri.

În ciuda șocului trăit pe „OPAP Arena”, reacțiile fanilor au fost, în marea lor majoritate, de susținere totală. Nu reproșuri, nu atacuri, ci mândrie și recunoștință pentru drumul parcurs.

„Știința merge înainte indiferent de situație. Felicitări! Suntem mândri de voi!”, „Capul sus, vă mulțumim pentru această campanie europeană, acum obiectivul principal este titlul” sau „Nu avem ce să vă reproșăm!” sunt doar câteva dintre mesajele postate de suporterii alb-albaștrilor.

De asemenea, mulți suporteri au văzut eliminarea din Conference League ca pe o lecție dură, dar necesară: „A fost o lecție dură, dar utilă. Hai să ne concentrăm pe campionat”, a scris un fan, în timp ce altul a mers și mai departe: „Știința, te iubesc! Acum avem de îndeplinit un alt vis, 5-u! La ce arătăm, nimeni nu ne poate sta în cale!”

Poate cel mai emoționant mesaj a surprins perfect legătura dintre echipă și suporteri: „Știința este dovada că iubirea nu se măsoară în victorii, ci în lacrimi și durere. Noi iubim Știința mai ales când doare. Capul sus, băieți!”.

Universitatea Craiova, mesaj după dezastrul de la Atena

A doua zi, la „rece”, printr-un comunicat pe rețelele de socializare, Universitatea Craiova a transmis că este greu de acceptat ceea ce s-a întâmplat în meciul de la Atena, însă acum atât jucătorii, cât și fanii trebuie să își „lingă rănile și să meargă mai departe”.

„Orice sfârșit înseamnă, de fapt, un nou început. Capul sus, leilor! E greu de acceptat pentru toți ce s-a întâmplat seara trecută. Dar, atunci când o ușă ți se închide brusc, altele ți se deschid în față!

A fost un vis superb tot ceea ce am trăit în această campanie europeană alături de voi. Ne lingem rănile acum și împreună, la fel de uniți, vom merge mai departe! Cu Știința până la moarte și dincolo de ea!”, s-a arătat în comunicatul clubului.

Câți bani au intrat în conturile Universității Craiova după campania europeană

. UEFA a acordat fiecărei echipe calificate un bonus de participare de aproximativ 3,17 milioane de euro, sumă care nu depinde de poziția finală în clasament.

La această sumă s-au adăugat banii obținuți din rezultate. Fiecare victorie în faza ligii a fost premiată cu aproximativ 400.000 de euro, iar o remiză cu 133.000 de euro. Universitatea Craiova a încasat 800.000 de euro din cele două victorii și 133.000 de euro din egalul cu Noah, pentru un total de 933.000 de euro.

. În sistemul UEFA, această poziție este echivalentă cu 12 părți din fondul total alocat de 666, fiecare parte având valoarea de aproximativ 28.000 de euro. Astfel, Universitatea Craiova a primit 336.000 de euro strict pentru locul ocupat la finalul fazei ligii.

Bonusuri consistente ratate de olteni

Craiova a pierdut bonusul de 200.000 de euro acordat echipelor clasate între locurile 9 și 24 și bonusul de 200.000 de euro pentru calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală. În total, clubul a ratat 400.000 de euro doar din faptul că nu a prins primăvara europeană.

La aceste sume se adaugă componenta numită value pillar, care ține cont de coeficientul UEFA și de valoarea pieței TV. În cazul Universității Craiova, suma estimată din această zonă este de aproximativ 750.000 de euro. De asemenea, parcursul din fazele preliminare a adus în conturile clubului încă 530.000 de euro.

Universitatea Craiova a pierdut un milion de euro după meciul cu AEK Atena

Dacă oltenii mergeau mai departe în primăvara europeană, Universitatea Craiova ar fi primit în plus aproximativ 1 milion de euro. Această sumă ar fi provenit din bonusurile de play-off, un clasament mai bun și un parcurs prelungit în competiție.