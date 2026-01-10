Universitatea Craiova a pierdut cu Stuttgart II, dar Tudor Băluță se gândește la titlu: „Cel mai important e ce se va întâmpla la finalul lunii mai!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a fost învinsă de Stuttgart II, scor 2-3, în cel de-al doilea meci amical disputat în cantonamentul din Antalya, însă rezultatul a trecut pe plan secund pentru olteni.

Tudor Băluță, anunț despre marele obiectiv al Universității Craiova

La finalul partidei cu echipa secundă a lui Stuttgart, Tudor Băluță a subliniat că prioritatea echipei este pregătirea fizică și a transmis un mesaj clar despre obiectivul sezonului: titlul de campioană la finalul lunii mai!

„Rezultatul nu a fost cum ne doream, evident, că am pierdut, dar perioada asta e mai important să ne punem bine din punct de vedere fizic. Mulți dintre noi veneam după mici accidentări și e bine că am prins minute înainte de reluarea campionatului. Mai rămânem câteva zile în plus să ne antrenăm aici, din păcate vremea din România nu ne permitea să avem condiții bune de antrenament. Bine că aici, deși plouă, terenurile sunt mai bune și ne putem pregăti cât mai bine, așa cum ne dorim.

Ne dorim să încheiem campionatul pe primul loc, însă luăm totul pas cu pas. E drum lung, trebuie doar să ne motiveze și mai mult faptul că anul 2025 l-am terminat pe primul loc. Cel mai important este ce se va întâmpla la finalul lunii mai, dar, momentan, ne focusăm doar pe meciul cu Petrolul“, a declarat Tudor Băluță.

Tudor Băluță, primele explicații după incidentul din meciul Universitatea Craiova – Stuttgart II 2-3

Un nou incident a avut loc și la meciul cu Stuttgart II. acum același lucru s-a repetat, iar Nsimba a sărit la gâtul unui adversar. Totuși, Băluță a ținut să clarifice cum stă treaba, cu adevărat și de ce mai apar astfel de momente în timpul meciurilor.

„Stuttgart e un club mare din Germania, e normal să aibă jucători tineri și buni la echipa a doua. A fost un adversar bun, s-a văzut, un test bun pentru noi și sperăm să ne pregătească cât mai bine. E normal să mai apară scântei, chiar dacă e un amical. Ne-am dorit să jucăm ca și cum ar fi un meci oficial, probabil și ei la fel și Konyaspor. Mereu vrei să fii mai bun decât adversarul, așa cum ne-am dorit și noi. Din păcate n-am reușit acum. Astfel de momente tensionate în teren sunt normale, nu e vorba de rea voință, ci doar de momentul respectiv, de tensiunea jocului“, a adăugat Băluță.

Imagini incredibile din loja în care au stat Mihai Rotaru și vedetele Universității Craiova la ultimul meci din Antalya

În partida de pregătire cu nemții, oficialii clubului au asistat dintr-o lojă specială. Vremea din Antalya este ploioasă în această perioadă, iar Mihai Rotaru și jucătorii ce nu au prins foaia de joc au resimțit acest lucru din plin.

Ploaia s-a instalat la scurt timp după fluierul de start din Universitatea Craiova – Stuttgart II. Dacă inițial oficialii olteni erau bine protejați în loja specială, acest lucru avea să se schimbe la scut timp.

FANATIK a surprins momentul în care . Din acoperiș a început să curgă o cantitate mare de apă acumulată, însă Mihai Rotaru, Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi, Juraj Badelj și Mihnea Rădulescu s-au ferit de picături, mutându-se în partea în care tavanul nu era afectat.

Programul Universității Craiova în cantonamentul din Turcia

Oltenii vor reveni în România pe data de 16 ianuarie, asta după ce condițiile meteorologice de la Craiova nu sunt foarte bune. Inițial, „Știința” trebuia să revină în țară pe 12 ianuarie.